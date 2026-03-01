Kartal Yiğit

SON DAKİKA
Bu şablonda çok değerli

Eklenme Tarihi 1 Mart 2026

Geçen hafta Göztepe önündeki istekli, agresif oyun ve farklı skordan sonra taraftar bunun Kocaeli'de de devam edeceğini bekliyordu Beşiktaş'tan... Ancak takım bambaşka bir kimlikle bu beklentiye yanıt veremeyince açıkçası biraz hayal kırıklığı yaşanmadı değil di özellikle ilk yarı da. Aslında iki takım da tempodan, pozisyona girmeden uzak kontrollü oyunu tercih edince ortaya sanki sezon sonu gelmiş de "Bitse de gitsek" modunda bir oyun çıktı. Bu aslında son bölümler hariç maç boyu sürdü. Skorun böyle olacağı aslında oyundan belliydi. Beşiktaş ta, Kocaelispor da golü büyük ihtimalle bu oyun şablonunda duran toptan atacaktı. Öyle de oldu. Agbadou bir kornerde neredeyse beline gelen Tayfur Bingöl ile eşleşince hiç zorlanmadan hatta çok yükselmeden şık bir kafa ile işi bitirdi. Kocaelispor belki de son dönemdeki en kötü en etkisiz futbollarından birini sergileyince atak geliştirmekte, pozisyon bulmakta bile zorlandı.
Son dakikalar da iyice risk alınca kazandığı duran bir iki toptan cılız atakla gol aradı ama bunu da sonuçlandıramadı. Beşiktaş ise açılan Kocaelispor savunması karşısında son bölüm de Cerny ve Olaitan ile bulduklarını atsa gereksiz telaş yaşamayacaktı. Evet Siyah-Beyazlılar, oyun olarak göze hitap etmediği bir deplasmandan 3 puan alarak hem yenilmezlik serisini sürdürdü. Kötü olan Cengiz'in 71. dakikaya kadar durmasını anlam veremedim.
Keza Rıdvan da bugün iyi değildi.

