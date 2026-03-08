SON DAKİKA
Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Galatasaray’a gücü yetmedi

Eklenme Tarihi 8 Mart 2026

Maçtan beklentimiz tempolu, pozisyonu bol heyecan katsayısı yüksek idi. Ama başlama düdüğü ile birlikte bu beklentimiz yerini hayal kırıklığına bıraktı. Özellikle Beşiktaş 'ta... Çünkü önde agresif baskı Galatasaray'ı çıkarmama düşüncesi genel kanıydı. Sergen Yalçın beklemeyi tercih edince ortaya Siyah-Beyazlılar adına tatsız tutsuz bir ilk yarı çıktı.

Pozisyonu bırakın kaleyi tutan şutu bile bulunmayan Beşiktaş sahada hiçbir varlık gösteremedi. Bunda da ana etken Ndidu dışında Orkun ve Asllani ile orta saha kurgusuydu. Özelikle beklentinin maximum olduğu Orkun ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Bu durum da Beşiktaş'ın hücum gücünü büyük oranda düşürdü. Geriye zaten sıkıntılı olan kenarlar kalmıştı. Onda da Cerny ve Olaitan etkisiz kalınca beklenen varyasyonlar bir türlü gerçekleşmedi. Sane'nin atılmasıyla bir nebze olsun rakibinin üzerine giden Beşiktaş buna rağmen organize değil şuursuz ataklar gerçekleştirdi. Yine de istediği pozisyonları bulamadı. Yeni transferlerin ilerisi adına gücünün test edileceği bir derbi de Beşiktaş sınıfı geçemedi...

Hem oyun hem de hocanın taktiksel bakışı açısında. Hele Osimhen'in golünde bir savunma var evlere şenlik. Adam bomboş kafayı vurdu yanında dokunan bile yok! Dün Beşiktaş'ta Ndidu dışında çabalayan başka isim yoktu. Doğal olarak da bu sonuç geldi. Yeni Beşiktaş'ın gücünün böylesine bir rakibe karşı yetmediğini de gördük.

