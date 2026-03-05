Kartal Yiğit

Beşiktaş ana hedefi olan Türkiye Kupası'nın ilk etabını hiç zorlanmadan tamamlayarak gruptan lider çıkma başarısını gösterdi. Derbi olmasına rağmen işi sıkı tutan ve eksik Rizespor karşısına hemen hemen ideal kadrosuyla çıkan Siyah-Beyazlılar ilk 10-15 dakika hariç rakibine ciddi fırsat vermeden adeta antrenman havasında oynayarak Rizespor'u farklı geçti. Aslında bakıldığında derbiden daha çok önem arz eden bir oyundu bu. Çünkü yalnız turu geçmek değil grubu birinci sırada tamamlamak da çeyrek finali evinde oynamak demekti.

Sergen Yalçın da bu bilinçle bir kadro çıkardı. Sadece savunmanın solunda Rıdvan'ın yerine Yasin, Cerny'nin yerine Rashica, Aslani'nin olmadığı 11'de Salih görev aldı. Oyunun genelinde üstün olan Beşiktaş, haftalardır yenilmezliğin de verdiği rahatlık ve özgüvenle kupa mesaisini tamamlayıp gözünü Galatasaray maçına çevirdi. Dün en dikkat çeken nokta ise taraftarın hemen hemen tribünleri doldurmasıydı.

Açıkçası derbiyi de göz önünde bulundurarak hafta içi faktörünü de düşünürsek bu kadarını beklemiyordum. Bu şunu gösteriyor ki son dönem deki çıkış taraftara da hava getirmiş. Takım da bu yolda ilerliyor. Teknik bir yorumun çok fazla yapılmayacağı tek taraflı oyun da Oh'un yine gol atmasını konuşabiliriz. Evet Beşiktaş haftalardır yenilmiyor hafta sonu bu motivasyonla sahaya çıkacak. Tribünler de zaten Rizespor'u bırakıp sürekli Galatasaray'ı diline dolayarak takım gibi rakiplerini düşündüklerini gösterdiler.