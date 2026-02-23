Kartal Yiğit

Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan son dönem maçları ilk yarıdaki dahil ilk kez bu kadar tek taraflı geçti. İzmir ekibi lige çıktığı son sezondan bu yana Beşiktaş'a hem oyun hem de skor olarak üstünlük kurarken dün akşam bu Beşiktaş lehine döndü. Maça arkasına aldığı destekle de çok hızlı başlayan siyah beyazlılar adeta rakibine nefes aldırmayıp bir anda skoru 2-0'a taşıdı. Çok iyi alan daraltan ve hızlı geçişlerle Göztepe'nin üzerine gelen Beşiktaş maç boyu kontrolü hep elinde tuttu. Gol yollarında Beşiktaş'ı hiç zorlayamayan Göztepe eski günlerini mumla aratırken şut bile çekmekte zorlandı. Akıllarda sadece ilk yarı da Jederson'un geç kalıp Agbadou'nun engellediği pozisyon kalırken konuk ekip ciddi anlam da bitirici oyuncu sıkıntısını yaşadı.

Yazıyı yazarken gol atmadı ama maçın görünmeyen kahramanı Oh demeyi düşünürken G.Koreli oyuncu muazzam bir füze ile ağları patlatıp adeta beni destekledi. Maç öncesi yayında Beşiktaş'ın kazandığı takdirde Başakşehir'den sonra moral ve özgüven açısından tavan yapacağını söylemiştim. Kartal, yenilmiyordu ama üst üste kazanmakta ta zorlanıyordu. Geçen haftadan sonra ciddi bir rakibe karşı da galibiyet alan Beşiktaş açısından yenilerin böylesine zorlu bir takıma karşı da ne yaptığını görmüş olduk. Genel anlam da Asllani dışında görüntü olumlu. Murillo hücum da çok iyi ama savunması biraz dağınık gibi. O yönünü de geliştirirse kazanç olur. Galatasaray derbisine kadar şu an işler iyi gidiyor. Haftaya yine bir Kocaeli deplasmanı var. Buradan da alınacak bir galibiyet derbi de Beşiktaş'ı favori yapar!