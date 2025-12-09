Kartal Yiğit

Beşiktaşlılar son haftalardaki Fenerbahçe puan kayıpları , Galatasaray'ın tutarsız oyunundan sonra az da olsa Gaziantep maçı öncesi umutlanmıştı. Her ne kadar işler onlar için hiç de kolay olmasa da "Çıkmadık candan umut kesilmez" mantığıyla takımlarının Karagümrük'ten sonra G.Antep'i de yenip bir seri yapacağına inanmak istiyordu. Gerçi hafta başının da etkisiyle tribünler de büyük boşluklar bu inanca gölge düşürmesine rağmen gelenler takımlarını müthiş destekledi.

Ha Beşiktaş bu desteğe nasıl karşılık verdi derseniz ilk yarı değil de ikinci 45'te Gaziantepspor'un geriye çekilme yardımıyla olumlu olarak verdi. Zaten bu yarıda rakibin kalecisi yedirdiği golü, kurtarışlarıyla telafi ederken Beşiktaş'ın olası galibiyetine de set çekmiş oldu. Hakikaten iki takımın da oyunu çirkinleştirmediği tempolu zevk veren bir maç izledik. Beşiktaş galip de gelebilirdi yenilebilir di de.

Ancak Burak Yılmaz'ın stratejisinin tuttuğunu söyleyebiliriz. Haddini bilerek oynadılar hızlı geçiş hücumlarıyla siyah beyazlıları çok zora soktular. Bayo'nun müthiş fizik gücü bitiriciliği Beşiktaş savunmasına çok sıkıntılı anlar yaşattı. Yenilen iki gole bakın ikisi de savunma hatası. Umutla beklenen gece yine Beşiktaşlıların "kahır" yaşamasına neden oldu., Haftaya son dönemin çıkıştaki takımı Trabzonspor ile karşılaşılacağını düşünürsek ancak alınacak bir galibiyetle umud yeniden doğabilir ama ben artık Beşiktaş'ın zirve için iddiasının kalmadığımını söyleyebilirim. Kaçırmak veya baskı kurmak bahane değil bu maçı öyle ya da böyle kazanacaktın. Olası Trabzon yenilgisiyle Beşiktaş'ta bazı şeyler değişebilir .

Artık taraftarın da sabrı kalmadı dün de "istifa" seslerinin yükselmesi bardağın taştığını gösteriyor. Sergen hoca da artık bazı inatlarından vazgeçmesi gerek. Bu takımın kanadı Cengiz değil Cerny olmalı. Sağ bek te Svensson hatta Taylan olsa Gökhan kadar oynayamaz mıydı? Gökhan'ın yedirdiği golü bu ikiliden biri yapsa neler olurdu acaba? Son olarak Orkun'a yine bir çift söz edeceğim… Evet hırslısın aldığın paranın hakkını vermek istiyorsun ama yapamıyorsun. Yapamadığın zaman ona buna hakeme sarıyorsun. Bunlar yanlış işler bilesin kardeşim!