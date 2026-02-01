Kartal Yiğit

Başkan Serdal Adalı'nın taraftarı hedef alan sözlerinden sonra maç yönetim ve başkan protestolarıyla başlayıp öyle bitti. Açıkçası başkanın toplantısının gereksiz ve ateşe benzinle gitmek gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Taraftar ile savaşılmaz zamanında bunun benzerini Fikret Orman da yapmıştı sonucu kendisi için olumlu olmadı.

Evet başkan tepkili olabilir ama bunun yerine işini daha iyi yapmak için çalışmalı. Çünkü Beşiktaş'ın artık bu tür polemiklere ayıracak ne zamanı ne de gücü kaldı. İşte maçtan çok bunların konuşulduğu dün akşamın saha içine geçersek. İstekli, baskılı olmaya çalışan bir Beşiktaş vardı ama bunu genele yaymakta zorlandılar. Üretkenlik çoğunlukla duran toplar da oldu. Bu anlar da da Orkun ve Cengiz ile de pozisyon da bulundu. Konyaspor ise gücünü bilerek klasik bir şekilde kapanıp hızlı geçişlerle savunma anlayışı çok zayıf olan Beşiktaş'ın üzerine geldi. Bunda da attıkları gol de başarılı oldular. Tabi bu gol de Ersin ve ofsaytı bozan Gökhan'ın da payını söylemeden edemeyiz.

Sergen Yalçın Cerny'i ortada oynatıyor ama oyuncu buranın adamı değil. Kanattaki gibi etkili olamıyor bakmayın gol attığına istiyor ama olmuyor. Hocanın Mustafa konusunda da yanlış bir karar verdiğini düşünüyorum. El Bilal'ın önde oynayacağı solda da Jota veya Rashica'nın olduğu bir kurgu çok daha verimli olurdu. Beşiktaş ikinci yarı daha çok istemesiyle 3 puanı kaptanı Orkun ile aldı. Orkun dün çalışkandı bunun da karşılığını aldı.