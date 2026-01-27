Kartal Yiğit

Valla kimse transfer yok , eksik çok gibi bahanelere sığınmasın Allah aşkına! Karşında başkanı tutuklanmış, hocası gitmiş, bir çok oyuncusu kaçmış bir takımı yenemiyorsan kepenkleri kapatacaksın arkadaş! Dünkü maçın bu nedenle izahı olamaz… Lamı cimi yok Eyüp'ü yeneceksin …Kayserispor karşısında istekli olmasına rağmen son dakika gelen gol taraftara az da olsa hayaller kurdurmuştu zirve için bu hayal de Kasımpaşa'da son buldu. Bu kadar kötü bir Beşiktaş'ı son bölümler hariç o da Cengiz ve Salih'in girişiyle haftalardır izlememiştik. Her hattıyla döküldüler. Ne savunma var ne bek var ne orta saha var. Ne üretkenlik, ne organize bir atak ne kanat varyasyonu. Kaleci Ersin zaten evlere şenlik.

Gol de kapadığı köşeden yedi. Ofsayt diye sayılmayan (bence ofsayt değil) gol de yaptığı inanılır gibi değildi. Böyle bir ortam da zaten galibiyetin gelmesi de ancak Kayseri gibi bir şans golü ile olurdu. Şimdi yine Orkun güzellemeleri de yapılır. Bak ilk golünü attı toparlanıyor diye… Yahu genç kaleci Jankat hediye etmese gol atacak hali yok Orkun'un… Kısa vadede fayda vereceği de yok. Jota sahada yok… Cerny Fenerbahçe kupa maçından beri kayıp. Taylan acemice oynuyor. Yaptırdığı penaltı bunun ürünü. Yani anlayacağınız sahada sorunlar çığ gibi. Tribünden yönetime "istifa " baskısı sürüyor. Evet yönetimin transfer politikası diye bir şey yok. Beklenti de giderek düşüyor. Oklar başkanın üzerinde doğal olarak. Ancak Sergen hocanın da buna rağmen bir katkı sağlaması lazım. Bu maça hiç hazırlanmamışlar sonuç da ortada zaten!