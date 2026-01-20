Kartal Yiğit

Beşiktaşlılar ikinci yarı fikstürüne baktığında az da olsa umutlanıp çoğu İstanbul'daki maçların takımları lehine olacağını düşünüyordu. Aslında çok da haksız değillerdi. Daha kolay rakiplerle hele bir de gelecek takviyelerle amaçlarına yaklaşma şansı olabilirdi. Ama bu tabii ki sözle olmuyor. Bunun için istemek ve icraat lazım. Beşiktaş dün Kayseri karşısında istedi ama bu isteği son anda sonuçlandırdı. Tabii ki bu kadar zorlanmanın nedenleri belli ama yine de araştırılmalı. Siyah-Beyazlılar rakibine özellikle ilk yarı bariz baskı kurdu ama bu baskıyı sonuçlandıracak finali yapmada sıkıntı vardı. Konuk Kayserispor ise maçın başından beri uyguladığı kalabalık savunma, hızlı geçiş ile Beşiktaş'ın üzerine gitmeyi tercih etti. Bunda da genelde başarılı oldu.

Buz gibi hava da tribünlere koşan az sayıda taraftar özellikle ikinci 45'i heyecanlı, tempolu bir maç izlediler. Beşiktaş uzatmanın sonuna kadar gerçekten çok bastırdı ve bunun meyvesini de El Bilal ile aldı. Gol neden bu kadar gecikti? En önemli yanıtı bence Rafa'nın yokluğunda bitirici bir orta sahasının olmayışı. Hatta son haftaların formda ismi olan Muçi'si bile yok. Cerny de gününde olmayınca orta saha üretkenlik anlamında tamamen çöktü. Beşiktaş adına ligin zirvesi hala çok zor. Ama bugün kazanamasaydı üçüncülük şansı bile olmayabilirdi. Bu nedenle bu kadar sıkıntılı bir ortamda çok önemli bir galibiyet. Bu sonuç moral olacaktır. Bundan sonra kazanabildiği kadar maç kazanmalılar. Ancak asıl düşündürücü olan taraftarın galibiyete rağmen yönetime güvenmeyip istifaya çağırması. Yani gidişattan, transferlerin olmamasından memnun değiller. Umarız yönetim bu uyarıyı en iyi şekilde değerlendirir!