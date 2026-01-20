PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bir Muçi bile yok!
Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Tüm Yazıları

Bir Muçi bile yok!

Eklenme Tarihi 20 Ocak 2026

Beşiktaşlılar ikinci yarı fikstürüne baktığında az da olsa umutlanıp çoğu İstanbul'daki maçların takımları lehine olacağını düşünüyordu. Aslında çok da haksız değillerdi. Daha kolay rakiplerle hele bir de gelecek takviyelerle amaçlarına yaklaşma şansı olabilirdi. Ama bu tabii ki sözle olmuyor. Bunun için istemek ve icraat lazım. Beşiktaş dün Kayseri karşısında istedi ama bu isteği son anda sonuçlandırdı. Tabii ki bu kadar zorlanmanın nedenleri belli ama yine de araştırılmalı. Siyah-Beyazlılar rakibine özellikle ilk yarı bariz baskı kurdu ama bu baskıyı sonuçlandıracak finali yapmada sıkıntı vardı. Konuk Kayserispor ise maçın başından beri uyguladığı kalabalık savunma, hızlı geçiş ile Beşiktaş'ın üzerine gitmeyi tercih etti. Bunda da genelde başarılı oldu.

Buz gibi hava da tribünlere koşan az sayıda taraftar özellikle ikinci 45'i heyecanlı, tempolu bir maç izlediler. Beşiktaş uzatmanın sonuna kadar gerçekten çok bastırdı ve bunun meyvesini de El Bilal ile aldı. Gol neden bu kadar gecikti? En önemli yanıtı bence Rafa'nın yokluğunda bitirici bir orta sahasının olmayışı. Hatta son haftaların formda ismi olan Muçi'si bile yok. Cerny de gününde olmayınca orta saha üretkenlik anlamında tamamen çöktü. Beşiktaş adına ligin zirvesi hala çok zor. Ama bugün kazanamasaydı üçüncülük şansı bile olmayabilirdi. Bu nedenle bu kadar sıkıntılı bir ortamda çok önemli bir galibiyet. Bu sonuç moral olacaktır. Bundan sonra kazanabildiği kadar maç kazanmalılar. Ancak asıl düşündürücü olan taraftarın galibiyete rağmen yönetime güvenmeyip istifaya çağırması. Yani gidişattan, transferlerin olmamasından memnun değiller. Umarız yönetim bu uyarıyı en iyi şekilde değerlendirir!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hafife almadılar 16 Ocak 2026, Cuma Tünelin sonu karanlık 01 Ocak 2026, Perşembe Beşiktaş’ın çok ihtiyacı vardı 24 Aralık 2025, Çarşamba Beşiktaş’a yakışmaz! 15 Aralık 2025, Pazartesi
SSK ve Bağ-Kur emeklisine 3.119 TL zam farkı: En düşük maaş için gözler Genel Kurul oylamasında
SSK ve Bağ-Kur emeklisine 3.119 TL zam farkı: En düşük maaş için gözler Genel Kurul oylamasında
Elazığ’da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti!
Elazığ'da feci kaza: Çift hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
Fenerbahçe'de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız
Suriye’de tokat yiyen ’CIA’sal şeytanlar devrede! Rubin’den hem Türkçe hem Kürtçe iç savaş tehdidi: PKK’ya silaha sarılın mesajı
Hem Türkçe hem Kürtçe "iç savaş" tehdidi
Rabia Karaca çözüldü: İBB’nin parası Sarı Oda’da kumara gitti
Rabia Karaca çözüldü