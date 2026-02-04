Altının ateşi yükseldi! İşte çeyrek, yarım, tam ve 24 ayar gram altın fiyatları
Hafta sonu yaşanan sert satışların akabinde altın ve gümüş fiyatları hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle birlikte altın güçlü bir yükseliş kaydetti. Gram altın bugün 7 bin 73 lira seviyesinden alıcı buluyor.
- Gram altın 4 Şubat sabahı 7 bin 73 lira seviyesinde işlem görüyor.
- Hafta sonu yaşanan sert satışların ardından altın ve gümüş piyasasında toparlanma sinyalleri güç kazandı.
- Ons altın 5 bin 57,9 dolar alış ve 5 bin 59,1 dolar satış fiyatından işlem görüyor.
- Has altın 7 bin 446,53 lira alış ve 7 bin 595,20 lira satış fiyatında bulunuyor.
- Gümüş ons 87,17 dolar alış ve 87,28 dolar satış seviyesinde işlem görüyor.
Hafta sonu görülen sert satışların ardından altın ve gümüş piyasasında toparlanma sinyalleri güç kazandı. Bu sabah itibarıyla altın fiyatları belirgin bir yükseliş sergilerken gram altın bugün 7 bin 73 lira seviyelerinde işlem görüyor.
4 ŞUBAT ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
|Ürün
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Has Altın
|7.446,53
|7.595,20
|Ons Altın
|5.057,9 $
|5.059,1 $
|Altın USD/KG
|170.030 $
|173.020 $
|Altın EUR/KG
|143.860 €
|146.700 €
|22 Ayar Altın
|6.774,34
|7.195,44
|Gram Altın (24 ayar)
|7.409,30
|7.617,99
|Yeni Çeyrek
|12.138
|12.499
|Eski Çeyrek
|12.101
|12.461
|Yeni Yarım
|24.276
|24.998
|Eski Yarım
|24.052
|24.922
|Yeni Tam
|48.402
|49.845
|Eski Tam
|48.030
|49.313
|Yeni Ata
|49.743
|51.136
|Eski Ata
|49.743
|51.060
|Yeni Ata 5
|247.597
|253.350
|Eski Ata 5
|247.225
|252.970
|Yeni Gremse
|120.634
|123.852
|Eski Gremse
|120.262
|123.092
|14 Ayar Altın
|4.110,06
|5.436,88
|Gümüş (TL)
|127,718
|153,478
|Gümüş Ons
|87,17 $
|87,28 $
|Gümüş USD/KG
|2.931,00 $
|3.514,00 $
|Platin Ons
|2.282,00 $
|2.291,00 $
|Paladyum Ons
|1.776,00 $
|1.782,00 $
|Platin / USD
|68.370
|73.660
|Paladyum / USD
|47.110
|57.290
