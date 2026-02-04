Altının ateşi yükseldi! İşte çeyrek, yarım, tam ve 24 ayar gram altın fiyatları

Has altın 7 bin 446,53 lira alış ve 7 bin 595,20 lira satış fiyatında bulunuyor.

Ons altın 5 bin 57,9 dolar alış ve 5 bin 59,1 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

Hafta sonu görülen sert satışların ardından altın ve gümüş piyasasında toparlanma sinyalleri güç kazandı. Bu sabah itibarıyla altın fiyatları belirgin bir yükseliş sergilerken gram altın bugün 7 bin 73 lira seviyelerinde işlem görüyor.