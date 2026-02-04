PODCAST CANLI YAYIN

Altının ateşi yükseldi! İşte çeyrek, yarım, tam ve 24 ayar gram altın fiyatları

Hafta sonu yaşanan sert satışların akabinde altın ve gümüş fiyatları hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle birlikte altın güçlü bir yükseliş kaydetti. Gram altın bugün 7 bin 73 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altının ateşi yükseldi! İşte çeyrek, yarım, tam ve 24 ayar gram altın fiyatları
Hızlı Özet Göster
  • Gram altın 4 Şubat sabahı 7 bin 73 lira seviyesinde işlem görüyor.
  • Hafta sonu yaşanan sert satışların ardından altın ve gümüş piyasasında toparlanma sinyalleri güç kazandı.
  • Ons altın 5 bin 57,9 dolar alış ve 5 bin 59,1 dolar satış fiyatından işlem görüyor.
  • Has altın 7 bin 446,53 lira alış ve 7 bin 595,20 lira satış fiyatında bulunuyor.
  • Gümüş ons 87,17 dolar alış ve 87,28 dolar satış seviyesinde işlem görüyor.

Hafta sonu görülen sert satışların ardından altın ve gümüş piyasasında toparlanma sinyalleri güç kazandı. Bu sabah itibarıyla altın fiyatları belirgin bir yükseliş sergilerken gram altın bugün 7 bin 73 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Hafta sonu yaşanan sert satışların ardından altın ve gümüş piyasasında toparlanma sinyalleri güç kazandı. Fotoğraf:AA

4 ŞUBAT ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

ÜrünAlış (TL / $)Satış (TL / $)
Has Altın7.446,537.595,20
Ons Altın5.057,9 $5.059,1 $
Altın USD/KG170.030 $173.020 $
Altın EUR/KG143.860 €146.700 €
22 Ayar Altın6.774,347.195,44
Gram Altın (24 ayar)7.409,307.617,99
Yeni Çeyrek12.13812.499
Eski Çeyrek12.10112.461
Yeni Yarım24.27624.998
Eski Yarım24.05224.922
Yeni Tam48.40249.845
Eski Tam48.03049.313
Yeni Ata49.74351.136
Eski Ata49.74351.060
Yeni Ata 5247.597253.350
Eski Ata 5247.225252.970
Yeni Gremse120.634123.852
Eski Gremse120.262123.092
14 Ayar Altın4.110,065.436,88
Gümüş (TL)127,718153,478
Gümüş Ons87,17 $87,28 $
Gümüş USD/KG2.931,00 $3.514,00 $
Platin Ons2.282,00 $2.291,00 $
Paladyum Ons1.776,00 $1.782,00 $
Platin / USD68.37073.660
Paladyum / USD47.11057.290
Gümüş ons 87,17 dolar alış ve 87,28 dolar satış seviyesinde işlem görüyor.

CANLI ALTIN-DÖVİZ FİYATLARI
Altın tepetaklak! Önce yükseldi sonra düştü: Kapalıçarşıda gram tükendiAltın tepetaklak! Önce yükseldi sonra düştü: Kapalıçarşıda gram tükendi
Altın tepetaklak! Önce yükseldi sonra düştü: Kapalıçarşı'da gram tükendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler