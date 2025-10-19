Kartal Yiğit

Valla lafı çok fazla uzatmaya gerek yok… Öyle ya da böyle şartlar ne olursa olsun Beşiktaş bu Gençlerbirliği'ni kendi evinde yenemiyorsa ilersi adına çok fazla söz sahibi olma hakkı yoktur. Beşiktaş, top kendisinde iken 5'li Gençlerbirliği savunmasını bir türlü aşamadı. Hem ilk yarı hem de ikinci bölüm de golün dışında (Cengiz'in bir pozisyonu hariç) kaç kişi "Bu da kaçar mı?" dedi acaba ? Tamamen isteksiz, temposuz sahada ne yaptığını bilmeyen bir Beşiktaş vardı. Daha önce milli araların yaradığı bu takımın bu derece kötü oluşunun izahını herhalde Sergen hoca yapacaktır! Kadro konusunda sıkıntılar olabilir ama şu sahaya çıkan 11'in de Gençlerbirliği gibi hala takım olamayan ve olsa dahi yetersiz bir ekibe kendi sahanda mağlup olmanın çok tutulacak bir yanı yok.

ÇARE BULAMADI



Beşiktaş'ta didinen belki de tek isim Cengiz'in attığı golden sonra tıpkı Galatasaray derbisinde olduğu gibi siyah beyazlılar rakibinin üzerinde mutlak hakimiyet kuramayıp ikinci golü bulamaması gelecek Gençlerbirliği golünün adeta habercisi gibiydi. Biz burdan gördük ama gerek sahadaki oyuncular gerekse teknik ekip buna çare bulamadı. Genelde teknik direktör eleştirmeyi çok sevmem ama Sergen hocanın Cerny'i çıkarıp Mustafa'yı neden oyuna aldığını anlayamadım? Onun dışında Rıdvan da Abraham da kötüydü çıkmaları da gayet doğaldı. Bir çift laf da Orkun için etmek gerek. Tamam ilk sezonun ama bu kadar büyük umutlarla alınan bir oyuncu böylesine bir maçı size kazandıramıyorsa çok da söylenecek söz yoktur. Beşiktaş hiç ummadığı bir sonuç ile büyük yara aldı. Bu oyun ve moralle Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarında işi zor.