Kartal Yiğit

Dün akşamın özeti: Koca Beşiktaş ne savunma ne de hücum yapabildi. Böylesine ne yaptığını bilmeyen bir takım görmedim açıkçası. Tamam orta sahadan önemli oyuncuların yok ama bu kadar da tutarsız, agresif olmayan, maçı kazanma adına bir şey yapmayan bir takım olamaz. Böyle de kazanamazsın zaten. Halbuki Başakşehir önündeki istek ve sonuç az olan umutları yeşertmişti. Ama bunun da o günlük bir 'Geçici heves mi?' olduğu ister istemez hafızalarda yer edinecek. Şu belli oldu artık. Sergen hocanın oyun planında çabuk ve fizik gücü yüksek her takım Beşiktaş önünde gol bulur. Bu Siyah-Beyazlılar adına büyük bir tehlike. Çünkü Beşiktaş'ın gol silahları yetersiz.



Yersen hele Göztepe gibi bir takıma karşı oyunu çeviremezsin. Beşiktaş'ın elle tutulur bir bölgesi yoktu. Orta saha zaten tam bir facia. 1.5 yıldır 11'den uzak Necip'in böylesine zor bir deplasmanda sahaya sürülmesi acaba Sergen Yalçın'ın yönetime, 'İstediğim orta sahayı almadınız' mesajı mıydı? Beşiktaş savunmasının Göztepe hücum hattı tarafından özellikle ilk 45'te hallaç pamuğu gibi atılması inanılmazdı.



Ataklar, goller hep methiyeler düzülen Gökhan'ın tarafından geldi. El Bilal'in de sahada olmaması Beşiktaş'ın yapmayı planladığı atakları sürekli Cerny'nin kanadına attı. O da yorulunca dışarı alındı.

Beşiktaş daha da farklı yenilmediğine şükretmeli. Bundan sonrası Kartal için çok zor. Bu şekilde bir seri yakalamak mucize.

Kayseri'de de gelecek puan kaybı moralleri de bozar geleceği de. Son bir söz de Sergen hocama… Evet Rafa eskisi gibi değil ama onu kazanmaya bak hocam.

Çıkarmanın ya da oynatmamanın artısı olacağını sanmıyorum!