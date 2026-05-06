Tanju Özcan sapık mesajları kabul etti: Eşime özür borçluyum, ahmaklıktan cezalandırın | "Elime düştün Tanju!"

Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaası için iddia makamına tevdi edilmesine karar verdi ve duruşma 5 Haziran 2026 tarihine ertelendi.

Tanju Özcan'ın şikayet dilekçesinde, Eren Akgüney'in gece telefonla arayarak elinde yazışmalar olduğunu söylediği ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ile Boluspor Başkanı Erdal Bayrak'ın arabuluculuk yaptığı iddia edildi.

HTS ve baz istasyonu kayıtları, Tanju Özcan ile Öznur Çağalı'nın 25 Ekim günü saat 15.00 ile 20.00 arasında Narven Termal'de bir araya geldiğini doğruladı.

Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın tanık beyanında, olayın kapatılması için ilk etapta 50 milyon TL, sonra 20 milyon TL, bir otomobil ve bir oto yıkama tesisi istendiği ortaya çıktı.

CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde belediye personeli Öznur Çağalı ile mesajlaştığını kabul etti ancak dosyadaki mesaj içeriklerinin kendisine ait olmadığını savundu.

CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sanık ve müşteki sıfatıyla yer aldığı davada, daha önce inkar edilen mesajlaşmalar kabul edildi. Tanık beyanlarıyla ortaya dökülen 50 milyon liralık pazarlık görüşmeleri ve HTS kayıtlarının doğruladığı zina buluşmaları Tanju Özcan'ı köşeye sıkıştırdı. Özcan'ın "ahmaklık" vurgusu yaptığı savunması ve İstanbul'daki yat skandalına dair yeni ihbarlar, soruşturmanın boyutunu genişletti.

Şantaj ve kirli pazarlık iddialarının gölgesinde devam eden davada Tanju Özcan, müşteki Öznur Çağalı ile mesajlaştığını itiraf ederken, içerikleri inkar yoluna gitti.

MESAJLARI KABUL ETTİ… 'SUÇUM AHMAKLIK'

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılan Tanju Özcan, hakkındaki iddialara cevap verdi. Şikayet dilekçesinde Bolu Belediyesi personeli Öznur Çağalı ile ilişkisi olduğunu reddeden Özcan, mahkeme huzurunda Çağalı ile 2024 yılından bu yana mesajlaştığını itiraf etti.

Dosyadaki mesaj içeriklerinin kendisine ait olmadığını öne süren Özcan, "Müşteki ile mesajlaştığımı kabul ediyorum ancak dosya kapsamındaki mesajlar ile benim yazdığım bu mesajlar aynı mesajlar değildir." dedi.

Özcan, "Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum vardır." ifadesini kullandı.