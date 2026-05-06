Tanju Özcan sapık mesajları kabul etti: Eşime özür borçluyum, ahmaklıktan cezalandırın | "Elime düştün Tanju!"
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen şantaj davasında Sincan Cezaevi'nden SEGBİS ile ifade veren eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha önce reddettiği mesajlaşmaları kabul ederek çelişkili beyanlarda bulundu. Dosyaya giren 50 milyon liralık pazarlık iddiaları ve HTS kayıtlarıyla köşeye sıkışan Özcan'ın, “Ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç varsa cezalandırılmamı isabetli görüyorum” dedi. CHP’li Özcan, müşteki Öznur Çağalı ile mesajlaştığını itiraf ederken zina buluşmasını inkar etti. HTS kayıtları Narven Otel’deki 5 saatlik buluşmayı doğruladı. Özcan, CHP’li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ve Boluspor Başkanı Erdal Bayrak’ın kendisine şantaj kumpası kurduğunu söyledi. Tanju Özcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i aradığını kabul etti. Özcan’ın Ataköy Marina’da iki kadınla çıkan yat görüntüleri de adli makamların incelemesinde.
CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sanık ve müşteki sıfatıyla yer aldığı davada, daha önce inkar edilen mesajlaşmalar kabul edildi. Tanık beyanlarıyla ortaya dökülen 50 milyon liralık pazarlık görüşmeleri ve HTS kayıtlarının doğruladığı zina buluşmaları Tanju Özcan'ı köşeye sıkıştırdı. Özcan'ın "ahmaklık" vurgusu yaptığı savunması ve İstanbul'daki yat skandalına dair yeni ihbarlar, soruşturmanın boyutunu genişletti.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifade tutanaklarında gece yarısı gelen gizemli telefonlar, siyasi rakiplere sızdırma tehditleri ve milyonlarca liralık pazarlık masaları yer alıyor.
MESAJLARI KABUL ETTİ… 'SUÇUM AHMAKLIK'
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılan Tanju Özcan, hakkındaki iddialara cevap verdi. Şikayet dilekçesinde Bolu Belediyesi personeli Öznur Çağalı ile ilişkisi olduğunu reddeden Özcan, mahkeme huzurunda Çağalı ile 2024 yılından bu yana mesajlaştığını itiraf etti.
Dosyadaki mesaj içeriklerinin kendisine ait olmadığını öne süren Özcan, "Müşteki ile mesajlaştığımı kabul ediyorum ancak dosya kapsamındaki mesajlar ile benim yazdığım bu mesajlar aynı mesajlar değildir." dedi.
Özcan, "Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum vardır." ifadesini kullandı.
CHP'li Tanju Özcan, mesajlaşmanın kendi konumundaki biri için doğru olmadığını kabullenerek, "Eylemime uyan suç şantaj olmamakla birlikte eğer TCK'da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç var ise bu suçtan cezalandırılmamı isabetli görüyorum." diye konuştu.
YAZIŞMALARIMIZ ÖFKELENDİRDİ
Hakkındaki şantaj suçlamasını reddederek faturayı Öznur Çağalı'nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'e kesmeye çalışan Özcan, "Öznur'un bir cümlesi ile sanık konumu ile buradayım." diyerek suçlamanın iftira olduğunu iddia etti.
Özcan, Mehmet Eren Akgüney'in eski sevgilisi Öznur Çağalı'yı zorla aracına bindirip telefonunu karıştırdığını, burada gördüğü mesajlar üzerine öfkelendiğini ve Çağalı'nın da kendisini korumak için asılsız hikaye uydurduğunu öne sürdü.
Özcan'ın sözleri, ikili arasında krize neden olacak cinsel nitelikte yazışmaların bulunduğuna dair ikrar olarak kayıtlara geçti.
Özcan, Öznur Çağalı ile mesajlaştığını kabul etmesine rağmen, dosyaya yansıyan içeriklerin kendisine ait olmadığını savunarak kendisiyle çelişti.
Evlilik birliğine sadakat konusunun ancak eşi veya aile mahkemesi tarafından sorgulanabileceğini belirten Özcan, "davanın asıl amacının itibar suikasti" olduğunu savundu.
'ÖZNUR DAHA İSTEKLİYDİ'
Mesaj içeriklerinin doğru kabul edilmesi halinde bile ortada şantaj suçu olmadığını savunan Özcan, karşı tarafın "istekli" davrandığını öne sürdü. İddianame ekindeki mesajlarda müştekiyi zorlamaya yönelik beyanının bulunmadığını iddia eden Özcan, "Hatta bırakın zorlamayı, doğruluğu savcılık tarafından kabul edilen bu mesaj içeriklerinde buluşma ve görüşme tekliflerinin ağırlıklı olarak Öznur'dan geldiği görülmektedir." dedi.
'ŞANTAJA PAZARLIK YAPMALIYDIM'
Özcan mahkeme salonunda pazarlık itirafında bulundu.
Şikayetçi olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getiren Özcan, "Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Savunmasında şantaj olaylarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'i aradığını itiraf eden Tanju Özcan, Bakan'dan torpil istemediğini, sadece siyasetçilerin maruz kaldığı şantaj olaylarına karşı özel hayatın gizliliği ilkesine dikkat edilmesini talep ettiğini öne sürdü.
Özcan, bu görüşmenin hayatının "en büyük hatası" olduğunu söyleyen Özcan, bu şikayetinden 15 gün sonra hakkında irtikap suçlamasıyla soruşturma açıldığını ve tutuklandığını söyledi.
ÖZEL KALEM YALANLADI… ŞANTAJ PAZARLIĞINDA 50 MİLYONDAN KAPI AÇILMIŞ
Özcan'ın pazarlık yapmadığı yönündeki imalarını, duruşmada şahit olarak dinlenen Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın beyanları çürüttü.
Olayın kapatılması için yürütülen gizli görüşmeleri anlatan Yıldız, ilk etapta 50 milyon TL, bu miktar kabul görmeyince 20 milyon TL, bir otomobil ve bir oto yıkama tesisi olarak istendiğini bildirdi.
Yıldız, istenen 20 milyon liranın 10 milyon lirasının mağdur Öznur Çağalı'ya verileceğinin konuşulduğunu mahkeme heyetine aktardı.
Otobüs terminalinde çalışan bir diğer şahit Talha Aydın ise, terminaldeki bir odada Özgür Yıldız, Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin arasında geçen konuşmalara kulak misafiri olduğunu belirtti.
VER 500'Ü, DEVRET BELEDİYE BÜFESİNİ
Aydın, konuşmalarda konunun "Tanju Özcan'a zarar vermeden çözülmesi gerektiğinin" vurgulandığını, Mehmet Eren Akgüney'e aracının geri verilmesi, 300 ile 500 bin lira arası para ödenmesi ve belediyeye ait otopark veya büfe gibi bir yerin devredilmesi gibi tekliflerin masaya yatırıldığını duyduğunu ifade etti.
HTS KAYITLARI 5 SAATLİK ZİNA BULUŞMASINI TEYİTLEDİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında Öznur Çağalı ile herhangi birliktelik yaşamadığını söyleyen Özcan'ı, baz verileri yalanladı.
Çağalı'nın Tanju Özcan ile Narven Termal'de cinsel birliktelik yaşadıkları yönündeki ifadesi, HTS ve baz istasyonu çalışmalarıyla doğrulandı.
Kayıtlar, ikilinin 25 Ekim günü saat 15.00 ile 20.00 arasında Narven Termal'de bir araya geldiğini saptadı.
ÖZNUR'UN TELEFONUNU ALDI, BELİNDE MORLUK OLUŞTU
Duruşmada dinlenen belediye çalışanları Erkan Tekinalp ve Ahmet Aktuğ'un ifadeleri ise olayın şiddet boyutunu gözler önüne serdi.
Her iki şahit de mağdur Öznur Çağalı'nın, sanık Mehmet Eren Akgüney tarafından zorla alıkonulduğunu kendilerine anlattığını belirtti.
Tanık beyanlarına göre, Akgüney aracıyla saatte yaklaşık 60 kilometre hızla giderken Çağalı'nın telefonunu zorla alarak mesajlarını okudu. Yaşanan arbede ve korku üzerine Öznur Çağalı'nın hareket halindeki araçtan atladığı, tanıkların Çağalı'nın kolunda ve belinde bu düşmeye bağlı morluklar ile sargılar gördükleri mahkeme kayıtlarına geçti.
ÖZCAN'IN ESKORTLARLA YATTA GRUP SKANDALINA MERCEK
Şantaj davası sürerken, Özcan hakkındaki skandallara bir yenisi daha eklendi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tanju Özcan'ın İstanbul Ataköy Marina'da iki kadınla bir yatta eğlendiği fotoğraflar üzerine yeni ihbarlar yapıldı.
Görüntülerdeki kadınların kimlikleri tespit edilirken, ihbarlarda bu kişilerden birinin Özcan ile yoğun irtibatı bulunan ve "Mama" olarak bilinen bir şahıs, diğerinin ise eskort olduğu öne sürüldü.
5 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunması için iddia makamına tevdi edilmesine ve Tanju Özcan'ın katılan sanık olarak davaya kabulüne hükmetti.
Mağdur Öznur Çağalı ve vekilinin davaya katılmasına karar verilen duruşma, 5 Haziran 2026 günü saat 15.00'e ertelendi.
"ELİME DÜŞTÜN TANJU!"
Takvim.com.tr, Tanju Özcan'ın müşteki sıfatıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesine de ulaştı.
CHP'li Özcan'ın ifadesine göre uçkur kaynaklı olaylar zinciri, Tanju Özcan'ın şahsi cep telefonunun gece saat 23:00 sularında WhatsApp üzerinden aranmasıyla başladı.
Dilekçedeki iddialara göre; Gürcistan numarası kullanan ve kendisini Eren Akgüney olarak tanıtan bir şahıs, Özcan'a, "Tanju... Elime düştün, eski kız arkadaşım ile yazışmaların elime geçti, bunun ceremesini ödeyeceksin" diyerek tehditler savurdu.
Akgüney, Özcan'ın geçmişte ilişkisi olduğunu iddia ettiği ancak ayrıldığı Öznur Çağalı isimli kadınla yazışmalarının elinde olduğunu belirterek telefonu kapattı.
ÖZCAN'A GÖRE KUMPASI CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ VE BOLUSPOR BAŞKANI KURDU
Tanju Özcan'ın şikayet dilekçesinde organize suç ağı kurmakla suçladığı dört isim ve görevleri dikkat çekiyor.
Birinci şüpheli, tehdit telefonlarını açan ve Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışan Eren Akgüney. İkinci şüpheli, Bolu Belediyesi Çağrı Merkezi çalışanı Öznur Çağalı. Üçüncü şüpheli, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmecisi ve aynı zamanda Boluspor Başkanı olan Erdal Bayrak. Dördüncü şüpheli ise Bolu Belediye Meclisi Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Hüseyin Ekrem Serin.
ŞOFÖR TANJU'YA, TANJU MECLİS ÜYESİNE, MECLİS ÜYESİ BAŞKANA
Tanju Özcan'ın anlatımına göre; telefonu kapattıktan sonra şahsın kim olduğunu hatırlamaya çalışan Özcan, Eren Akgüney'in Boluspor Başkanı Erdal Bayrak'ın şoförü olduğunu fark etti.
Hemen gece yarısı Erdal Bayrak'ı cep telefonundan arayan Özcan, cevap alamayınca Bayrak'ın yakın dostu olan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin'i arayarak durumu anlattı. Serin konuyu araştıracağını söylese de geri dönüş yapmadı.
CHP'li Özcan, bu süreçte şüpheli Öznur Çağalı'nın, bizzat Hüseyin Ekrem Serin'in referansıyla belediyede işe başladığını öğrendiğini öne sürdü.
Ayrıca Öznur Çağalı'nın daha önce Özcan'dan randevu alarak, eski erkek arkadaşı Eren Akgüney'in cezaevine girip çıktığını ve kendisini sürekli tehdit ettiğini anlattığı iddiası da dilekçede yer aldı.
KARININ NUMARASI BENDE… ONA DA GÖNDEREYİM Mİ?
Entrika filmi senaryolarını aratmayan dilekçede Tanju Özcan, ilk aramadan 10 gün sonra, saat 22:00 civarında Eren Akgüney'in yine telefonla kendisini aradığı belirtildi.
CHP'li Özcan'a göre sonrasında olaylar şöyle gelişti:
Akgüney, elinde var olduğunu iddia ettiği sahte konuşma ve ses kayıtlarını sosyal medya üzerinden servis edeceğini, siyasi rakiplerine vereceğini söyleyerek şantajın boyutunu daha da ileri taşıdı.
Özcan'ın eşinin telefon numarasının son 4 hanesini okuyan Akgüney, "Ona da göndereyim mi?" dedi.
Özcan'ın sert tepki vererek telefonu kapatmasının ardından Akgüney bir daha aramadı.
SİZE 2 GÜN MÜHLET
Olayın asıl vahim boyutu ise 15 Şubat'ta ortaya çıktı.
Dönemin Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ve Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız, başkanın yanına gelerek arka planda dönen pazarlıkları anlattı.
İddiaya göre, ikinci telefon görüşmesinden bir gün sonra Eren Akgüney, Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ı arayarak yüz yüze görüştü.
Telefonundan "montajlanmış sahte yazışma ve fotoğrafları" gösteren Akgüney, bu kayıtları "düşman gazetecilere ve siyasetçilere" vermemek karşılığında para talep etti. Kendisine bu sayede "süper emeklilik" çıktığını söyleyen Akgüney, paranın ayarlanması için 2 gün süre verdi.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ VE BOLUSPOR BAŞKANI ŞANTAJ BULUŞMASINDA ARABULUCU
Bu görüşmeden birkaç gün sonra, şüpheliler Hüseyin Ekrem Serin ve Erdal Bayrak, Özel Kalem Müdürü Özgür Yıldız'ı görüşmeye davet etti.
Görüşmeye ısrarla konudan habersiz olan Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın da çağrılmasını istediler. Dilekçedeki iddialara göre, Serin ve Bayrak bu toplantıda arabulucu rolüne büründü.
BİR UMREDE BİR ŞANTAJ PAZARLIĞINDA
CHP'li Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız aynı zamanda Tanju Özcan'la birlikte umreye giden isim olarak öne çıkıyor.
Özcan'a göre, olaylar daha sonra şöyle gelişti…
VER 5 MİLYONU KAPANSIN
Eren Akgüney'in sahte belgeleri yayınlamamak için 50 milyon lira istediğini, ancak araya girerek bu rakamı 20 milyon lira, bir araba ve bir oto yıkama istasyonuna düşürdüklerini söylediler.
Ali Sarıyıldız ve Özgür Yıldız'ın, "Başkan şantaja boyun eğmez, bir kuruş vermez" demesi üzerine şüpheliler, Eren'in elindekileri "A Haber" kanalına veya siyasi rakiplere satmayı planladığını, istenen paranın 10 milyon lirasının da Öznur Çağalı'ya ait olduğunu belirttiler.
Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin'in bu esnada, "3-5 milyon bir şeyler verin, bu konuyu halledin" dediği iddia edildi.
Pazarlıklar bununla da sınırlı kalmadı.
Birkaç gün sonra Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin, Özel Kalem Müdürü Özgür Yıldız'ı otobüs terminalindeki bir ofise çağırdı. "Biz Eren'i ikna edemiyoruz" diyen ikili, 5 milyon liranın peşin verilmesini, geri kalan tutarın ise Eren'in kabul edebileceği evrak veya senetlerle halledilmesi gerektiğini teklif etti.
TANJU'DAN ÇAĞRI: TELEFONLARINA, BİLGİSAYARLARINA EL KOYUN
CHP'li Tanju Özcan, organize şantaj ağını kurmaylarından öğrendikten sonra soluğu savcılıkta aldığını, şüphelilerin yapay zeka ve montaj yöntemleriyle sahte deliller ürettiğini öne sürdü.
Özcan, "tehdit" ve "şantaj" kapsamında kamu davası açılmasını talep etti.
Özcan dilekçesinde, telafisi imkansız zararların doğmaması için şüphelilerin cep telefonu, tablet, bilgisayar ve flash bellek gibi bütün dijital materyallerine ivedilikle el konulmasını ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini istedi.
Soruşturma kapsamında CHP'li Bolu Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Sarıyıldız, Özgür Nihat Yıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in şahit olarak dinlenmesi talep edildi.
Savcılığın olayla ilgili başlattığı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
"GÖĞÜSLERİNİ DE Mİ BÜYÜTTÜN"
CHP'li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Öznur Çağalı'nın soruşturma dosyasına giren Whatsapp yazışmalarının bir kısmı şöyle:
- Tanju Özcan: "Yaa, çok hoşsun. Göğüsleri de mi büyüttün?"
- Öznur Çağalı: "İnan sadece senin hoşun olmak isterim."
- Tanju Özcan: "Özledin mi?"
- Öznur Çağalı: "Özledim tabi."
- Tanju Özcan: "Çok."
- Öznur Çağalı: "Aaaaaa başkanım benden başka kimle olabilirsiniz?"
- Tanju Özcan: "Hepiniz gelin.. Ben yeterim. Sadettin Saran benim abim."