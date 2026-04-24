Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Modaya uymadı

Kartal Yiğit — 24 Nisan 2026

Türkiye Kupası çeyrek finalleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elenme sürprizleriyle başlarken gözler ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan Beşiktaş'a çevrilmişti. Lig ve Avrupa serüveni daha önceden sona erdiği için taraftarın elinde tutanacak tek dal kupa kaldı.... Taraftarlar Dolmabahçe'yi hınca hınç doldurup inancını göstermişti.

Beşiktaş'ta bu inanca karşılık vermek için Alanyaspor karşısında baskılı başladı. Bu baskının neticesi de El Bilal'in golüyle taçlandı. Golün morali ile rakibinin üzerine özellikle sağdan Murillo ile gitmeye çalışan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen yine orta sahasının etkisiz kalışı ile zengin bir oyun izletemedi. İkinci yarıya Alanyaspor daha etkili başlamasına rağmen ilerde çoğalamama onları etkiledi... Evet oyun üst düzey olmasa bile kupada diğer iki büyüğün olmadığı bir ortamda Beşiktaş'ın turu geçmesi önemliydi.
Şunu yine söylemek istiyorum hala bu oyunun kupayı kazanmaya yeteceğini düşünmüyorum... Ama bu maç özelinde kazanmanın önemli olduğu da aşikar!

Taksici Recep olayı: Yayın ihbar sayıldı!
Beşiktaş 3-0 Alanyaspor | ZTK ÖZET İZLE
Fenerbahçe 3 eski yıldızını geri getirecek!
CHP'lilerden mehter protestosu
CHP yolsuzluğu rüşveti kabul etti