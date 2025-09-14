Kartal Yiğit

Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye ilk çıkacak olması havayı değiştirmişti taraftar da… Takım da bu modda başladı. İstek ve mücadele üst düzeydi.

Bu arzuya rağmen özellikle ilk 45'te Beşiktaş aradığı pozisyonları bir türlü yakalayamadı. Beşiktaş'ın iki stoperi Başakşehir'in stoperlerinin ayarında bile değil... Rafa Silva ve Orkun 'un üretkenlikte sınıfta kalması bunda baş etkendi. Buna karşılık Başakşehir ani ataklarla kenarlardan çok iyi gelip tehlike yarattı. Oyun ikinci yarıda da bu şekilde geçti.

Beraberliği sağladıktan sonra Siyah-Beyazlılar galibiyet için rakibinin üzerine çok baskı kurdu ancak efektif oyuncu sayısının azlığıyla bu baskı yine pozisyon anlamında Siyah-Beyazlılar'ı zorladı. Ancak Beşiktaş'ta belki de en çabuk değişen olumlu nokta "pes etmemek" olduğunu gördük. Bu futbolda çok önemlidir. Son anlarda gelen hele Cengiz'in attığı gol çok değerli.

Bu kadar saha içi soruna rağmen galibiyet ilaç gibi gelecek. Ancak bunun istikrarlı olması şart. Savunmanın ortası yine iyi değil. El Bilal hareketli bir oyuncu mecburen sol da oynadı. Ayağından çok açıyor ama attığı gol klastı. Yenilerden Cerny'i hazır olmamasına beğendim. Daha da iyi olacaktır. Gökhan da ilk maçı olmasına rağmen iyi oynadı.

Sergen hoca ile hava gelmiş ama yapısal sorunlar hala duruyor... Kadro olarak rakiplerinin gerisinde Beşiktaş bunu çok fazla çalışarak bazı oyuncuları geliştirirek kapatmalı. Yoksa sorunlar yine baş gösterir.