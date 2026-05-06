Erol Köse'nin vefatının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, hukuk cephesinden şok bir haber geldi. Yapımcının kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle 'mirasın reddi' davası açtı.
MAHKEMEYE SUNULAN "KAYITSIZ ŞARTSIZ" REDDİ MİRAS DİLEKÇESİ
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkil, babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir."
TELİF HAKLARI ÖNCEDEN DEVREDİLMİŞTİ
Mirası reddetme kararı akıllara "Peki eserlerin telifleri ne olacak?" sorusunu getirdi. Köse'nin, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devrettiği öğrenilmişti.
SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL VEDA: "EN BÜYÜK MİRASIN AKLIN"
Mirası hukuken reddeden Dijan Köse, babasına olan sevgisini ve manevi mirasını ise sosyal medyadan paylaştığı duygu dolu sözlerle ifade etti. Babasının doktor ve müzik adamı kimliğine atıfta bulunan Köse'nin mesajı takipçilerini duygulandırdı:
"Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."
BİR DEVRİN MİMARI: DOKTOR, DANSÇI VE PRODÜKTÖR EROL KÖSE KİMDİR?
Magazin dünyasının en fırtınalı isimlerinden biri olan, başarıları kadar polemikleriyle de tanınan Erol Köse'nin hayat hikayesi, Elazığ'dan başlayıp zirveye uzanan sıra dışı bir serüveni barındırıyor. İşte tıp fakültesi sıralarından Türkiye'nin en büyük prodüktörlüğüne uzanan o yolculuk...
TIP FAKÜLTESİNDE FİLİZLENEN SANAT AŞKI
Erol Köse, 1965 yılında Elazığ'da hayata gözlerini açtı. Henüz altı yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınan Köse, eğitim hayatındaki başarısıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ancak onun kaderi, tıp kitaplarının arasında değil, bir tesadüf eseri müzik sektörünün tam kalbinde yazılmaya başlanacaktı.
Fakültenin ilk yılında derslerin kendisine basit gelmesiyle vaktini değerlendirmek isteyen Köse, bir arkadaşıyla birlikte Amerikan Kültür'de dans kursuna yazıldı. Bu kurs, hayatının dönüm noktası oldu; zira orada Erşan Başbuğ ile tanışarak müzik ve mizahı harmanlayacakları bir şovun temellerini attı.
EKRANLARIN YENİ FENOMENİ: KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ
Köse; Hakan Rullas ve Murat Akkaya ile bir araya gelerek, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına girecek olan Komedi Dans Üçlüsü'nü kurdu. Çeşitli şarkılardan kolajlar yapıp üzerine dans koreografileri ekledikleri bu şov, TRT ekranlarında yayınlanmasının ardından grup popüler olmaya başladı.
Sadakat ve azim: Grup popülerleşince İstanbul gazinolarından teklifler yağmaya başladı; Köse dışındaki üyeler okulu bıraksa da o, ailesine verdiği sözü tutarak tıp eğitimini tamamlamaktan vazgeçmedi.
Sekiz yıllık macera: Sekiz yıl boyunca sahnelerde fırtınalar estiren grup, görevini tamamlayarak dağıldı.
PRODÜKTÖRLÜĞE GEÇİŞ: "AYNA" VE ÖTESİ
Grup dağıldıktan sonra Deniz Arcak'ın teklifiyle yapımcılık koltuğuna oturan Köse, Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.
ÖZEL HAYATI VE ACI SONU
Hayatı boyunca iki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğinden, bugün mirası ve hatırasıyla gündeme gelen kızı Dijan Nazlan Köse dünyaya geldi.
Ancak bu parıltılı hayat, 23 Mart 2026 tarihinde trajik bir sonla noktalandı.
OLAY GECESİ: ARDINDA BIRAKTIĞI NOT
Erol Köse (61), ,23 Mart 2026 tarihinde bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" notu bulunduğu öğrenildi.
MERAK EDİLENLER
Erol Köse aslen nerelidir?
1965 yılında Elazığ'da doğmuştur.
Hangi üniversiteden mezundur?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir doktordur.
Komedi Dans Üçlüsü üyeleri kimlerdi?
Erol Köse, Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı.
Prodüktörlük kariyeri nasıl başladı?
Deniz Arcak'ın kendisinden albüm yapmasını istemesiyle yapımcılığa adım atmıştır.
Erol Köse'nin kızı kimdir?
İlk evliliğinden olan kızı Dijan Nazlan Köse'dir.
-Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.
Şantaj iddiasından çantalı kavgaya! Seda Sayan’ın unutulmayan Erol Köse savaşı! Yıllar sonra o günü anlattı: "Güzel dövdüm"