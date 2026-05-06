Danıştay 5'ten FETÖ'cü hakim Metin Özçelik'e iade-i itibar! Takvim dosyasını açtı: İblis başı Gülen'den mektupla talimat aldı
Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'cülere iade-i itibar dağıtmaya devam ediyor. Daha önce 450 FETÖ'cü yargı mensubu için "göreve iade ve tazminat" kararı veren mezkur daire, kamikaze hakim Metin Özçelik’in de ihraç kararını iptal etti. Danıştay 5'in kalkan olduğu Metin Özçelik’in sicili ise bir hayli kabarık. Özçelik'in FETÖ'nün "salıverilme kumpası"nın yargıdaki uygulayıcı isimlerinden biri olduğu biliniyor. Kamikaze hakimin bizzat iblis başı Gülen'den gelen talimatla hareket ettiği, kapatılan Zaman gazetesi çalışanının evinde bulunan dokümanla tescillendi. Takvim, Metin Özçelik'e Pensilvanya'dan Gülen imzasıyla gelen "Muhterem Asliye Ceza Hakimi" başlıklı talimat mektubuna ulaştı.
- Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'nün kamikaze hakimi olarak bilinen Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin kararı iptal etti.
- Metin Özçelik 2014-2015 yıllarında casusluk, yasa dışı dinleme ve çeşitli kumpas soruşturmalarında tutuklu bulunan FETÖ üyelerinin tahliye edilmesi için yetkisi olmadığı halde işlem başlatmıştı.
- İblis başı Fetullah Gülen, Metin Özçelik'e mektupla talimat vermiş ve bu talimatın ardından Özçelik ile Mustafa Başer 63 FETÖ üyesi şüpheliyi tahliye etmişti.
- HSK, Danıştay 5. Dairesi'nin iptal kararı sonrasında Özçelik'i göreve iade etmedi ve karara itiraz edeceği öğrenildi.
- Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, daha önce 450 FETÖ'cü yargı mensubunun göreve iadesine karar veren Danıştay 5. Dairesi'ne sert tepki göstermişti.
Skandalın odağındaki oluşum Danıştay çatısı altındaki 5. Daire...
Daha önce 450 FETÖ'cü yargı mensubu için "göreve iade ve tazminat" kararı veren Danıştay 5 bu kez FETÖ'nün kamikaze hakimi olarak bilinen Metin Özçelik'in meslekten ihracını ilişkin kararı iptal etti.
İlgili kararda "FETÖ kumpası olduğu konusunda şüphe bulunmayan soruşturmaya konu dosyalarda arzulanan kararların alınması için talep yazılarını hazırlayan Jandarma İstihbarat Personeli ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine yönelik davalı idare tarafından somut bir tespit sunulmadığı, bir başka ifadeyle Hakim olarak görev yapan davacının yargısal görev ve takdir yetkisini kullanırken yanılma ihtimalinin de bulunduğu, sahip olduğu yargısal takdir hakkının sınırlarını aşarak örgütsel amaçlarla hareket ettiğini ortaya koyabilecek somut bir tespit, tanık beyanı ya da başkaca bir bilgi ve belgenin dava dosyasında bulunmadığı gibi davalı idarece de dosyaya sunulmadığı anlaşıldığından, davacıya isnat edilen eylemlerin sübuta ermediği ve bu haliyle davacını meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davacıya ilişkin kısmın iptaline karar verilmiştir" denildi.
HSK, DANIŞTAY 5'İN KARARINA İTİRAZ EDECEK
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği iptal kararı sonrasında Özçelik'i göreve iade etmedi. HSK'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.
KAMİKAZE METİN ÖZÇELİK'İN SİCİLİ
Danıştay 5'in akladığı Metin Özçelik, 2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan emniyetçiler ve medya yöneticilerinin avukatlarının tahliye taleplerini işleme almıştı.
Yetkisi olmamasına rağmen bu talepleri değerlendirmeye alarak Sulh Ceza hâkimlerinin reddi için işlem başlatan Özçelik, tahliye dosyalarını İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek tutuklu sanıkların serbest bırakılmasının önünü açmaya çalışmıştı. Aynı süreçte 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer de tahliye kararı vermiş ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararları "yok hükmünde" saymıştı.
İBLİS BAŞI "KAMİKAZE METİN"E MEKTUPLA TALİMAT VERDİ
Dahası 20 Ekim 2024'te ABD'de vatansız bir şekilde geberen Fetullah Gülen 19 Nisan 2025'te Silivri Cezaevi'nde bulunan Metin Özçelik'e hitaben "Evet, birileri içeride Medrese-i Yusufiye yaşarlar; berikiler de dışarıda oturur kalkar onlara dua ederler: 'Onları en çabuk zamanda, çok rahatlıkla salıver Allah'ım! Salıver ve onlarla beraber bir sürü aileyi, kırk bin tane aileyi, elli bin tane aileyi, yüz bin tane aileyi; belki on milyon aileyi sevindir Allah'ım!" demişti.
Bu sözlerden 5 gün sonra FETÖ'nün kamikaze gibi hareket eden hakimleri Metin Özçelik ve Mustafa Başer FETÖ'cüleri tahliye etti.
Dahası Özçelik'in bizzat Gülen'den gelen talimatla hareket ettiği, kapatılan Zaman gazetesi çalışanının evinde bulunan dokümanla tescillendi.
"MUHTEREM ASLİYE CEZA HAKİMİ"
Gülen'den "Muhterem Asliye Ceza Hakimi" diye mektup alan Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in tüm FETÖ üyesi şüphelileri (63 kişi) 25 Nisan 2015'te tahliye ettiği belirlendi.
Bugün aynı Metin Özçelik'e Danıştay 5. Dairesi tarafından deyim yerindeyse "taltif" verildi.
Meslekten ihraç edilmemesi için takoz olundu.
KÜFÜRBAZ TROLL SAVCIYA DA DANIŞTAY 5 KALKAN OLDU!
Öte yandan Danıştay'daki bu daire başkanlığı bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen sözde savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün de göreve iadesini talep etmişti.
Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.
"YARGIYA TAKOZ FETÖ'YE NEFES"
Takvim.com.tr, Danıştay 5'in skandal ötesi kararlarını "BATAKLIK SİNEKLERİ TEMİZLENSİN" ve "YARGIYA TAKOZ FETÖ'YE NEFES" manşetleri ile okurlarına aktarmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: BATAKLIĞI KURUTTUK SİNEKLERİ TEMİZLİYORUZ
Aynı süreçte Başkan Erdoğan, 450 FETÖ'cü yargıcı aklayan Danıştay 5. Daire'ye çok sert tepki göstermiş, "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" diyen Erdoğan, "Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız" demişti.
BAHÇELİ: 5. DAİRE ÜYELERİ MAKLUBE Mİ YİYOR?
MHP lideri Devlet Bahçeli ise o dönem "Danıştay'ın kararı tehlikelidir, sakıncalıdır. FETÖ'cüleri göreve iade etmek vatana ihanet, cinayet değil midir?" sorusunu sormuş çok sert tepki göstermişti.
Bahçeli, "Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında Bylock listesinde adı geçenlerin olması nasıl izah edilecektir? Bu karar alınırken 5. daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardır?" ifadelerini kullanmıştı.