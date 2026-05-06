Danıştay 5'ten FETÖ'cü hakim Metin Özçelik'e iade-i itibar! Takvim dosyasını açtı: İblis başı Gülen'den mektupla talimat aldı

İblis başı Gülen talimat verdi kamikaze hakim Özçelik FETÖ'cüleri tahliye etti İBLİS BAŞI "KAMİKAZE METİN"E MEKTUPLA TALİMAT VERDİ Dahası 20 Ekim 2024'te ABD'de vatansız bir şekilde geberen Fetullah Gülen 19 Nisan 2025'te Silivri Cezaevi'nde bulunan Metin Özçelik'e hitaben "Evet, birileri içeride Medrese-i Yusufiye yaşarlar; berikiler de dışarıda oturur kalkar onlara dua ederler: 'Onları en çabuk zamanda, çok rahatlıkla salıver Allah'ım! Salıver ve onlarla beraber bir sürü aileyi, kırk bin tane aileyi, elli bin tane aileyi, yüz bin tane aileyi; belki on milyon aileyi sevindir Allah'ım!" demişti. Bu sözlerden 5 gün sonra FETÖ'nün kamikaze gibi hareket eden hakimleri Metin Özçelik ve Mustafa Başer FETÖ'cüleri tahliye etti. Dahası Özçelik'in bizzat Gülen'den gelen talimatla hareket ettiği, kapatılan Zaman gazetesi çalışanının evinde bulunan dokümanla tescillendi.

İblis başı Fetullah Gülen'in ʺMuhterem Asliye Ceza Hakimiʺ diye gönderdiği talimat mektubu "MUHTEREM ASLİYE CEZA HAKİMİ" Gülen'den "Muhterem Asliye Ceza Hakimi" diye mektup alan Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in tüm FETÖ üyesi şüphelileri (63 kişi) 25 Nisan 2015'te tahliye ettiği belirlendi. Bugün aynı Metin Özçelik'e Danıştay 5. Dairesi tarafından deyim yerindeyse "taltif" verildi. Meslekten ihraç edilmemesi için takoz olundu.

Devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e Danıştay 5 sahip çıktı!



KÜFÜRBAZ TROLL SAVCIYA DA DANIŞTAY 5 KALKAN OLDU!



Öte yandan Danıştay'daki bu daire başkanlığı bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen sözde savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün de göreve iadesini talep etmişti.



Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.

Danıştay 5. Dairesi FETÖ'cülere iade-i itibar veriyor

"YARGIYA TAKOZ FETÖ'YE NEFES"



Takvim.com.tr, Danıştay 5'in skandal ötesi kararlarını "BATAKLIK SİNEKLERİ TEMİZLENSİN" ve "YARGIYA TAKOZ FETÖ'YE NEFES" manşetleri ile okurlarına aktarmıştı.



BAŞKAN ERDOĞAN: BATAKLIĞI KURUTTUK SİNEKLERİ TEMİZLİYORUZ



Aynı süreçte Başkan Erdoğan, 450 FETÖ'cü yargıcı aklayan Danıştay 5. Daire'ye çok sert tepki göstermiş, "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor" diyen Erdoğan, "Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız" demişti.