Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Futbol kumarı

Eklenme Tarihi 02 Mayıs 2026

İstikrarsız oyun ve sonuçlar nedeniyle istim üzerinde olan Sergen Yalçın, belki de tepki alacağını bile bile GaziantepFK önüne ana kadrosundan bir çok ismi yanına oturtarak adeta "kumar" oynayarak başladı. Yalçın'ın bu "futbol kumarı" sıkıntılı olsa da tuttu.

Eksikliklere rağmen maça çok hızlı başlayıp üst üste duran toplardan golleri de erken buldu. Bunda en büyük etken GaziantepFK'nin Karagümrük gibi savunma yapmasını bilmeyip çıkarken de inanılmaz kayıplar yaşamasıydı.

Özellikle ilk yarı izlediğimiz Gaziantepspor, Burak hocanın bıraktığı takımdan çok çok uzaktı. Ancak bu kadar kötü olmalarına rağmen ikinci yarıya çok hızlı başlayıp başta Bayo olmak üzere yüzde yüzlük pozisyonları atamamaları maçın seyrini değiştirdi. Evet belki eksik kadro, skor avantajı falan ama siyah beyazlıların üst üste bu kadar pozisyon vermesi inanılır gibi değildi.

Aynı olmayacak ama Konyaspor önünde bugünkü durum yaşanırsa pahalıya patlayabilir. Ya da Ersin sizi bir kez daha bu kadar kurtarmaz! Beşiktaş'ın bu sezon ki en büyük sıkıntısı hep gelgitli oyunu… İlk yarıya bakıyoruz müthiş istatistikler sonrası bambaşka bir tablo. İki takımın da Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Ertuğrul Okuyan'ın hazırlattığı "Önlemini al oyunda kal" pankartı ile çıkması çok anlamlı hatta Beşiktaş'a söylenmişti adeta!

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kafada bitmiş 28 Nisan 2026 Modaya uymadı 24 Nisan 2026 Hep aynı hikaye 20 Nisan 2026 Umarım rehavettir 11 Nisan 2026
Sivas ve Karaman’a 2 milyar dolarlık yatırım: Güneş ve rüzgarda 5 min MW’lık imza
Karaman ve Sivas’a 2 milyar $’lık yatırım
Kronobeslenme nedir? Geç saatte yemek yemenin zararları
Beslenme saati sağlığı etkiliyor
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Başvuru nasıl yapılır, kimler yararlanacak?
Annelerin izni uzadı
Fenerbahçe’de bahar sendromu! Mart ayındaki sonuçlar umutları tüketti
Fenerbahçe baharda yıkıldı
Galatasaray’dan Victor Osimhen’in transferi için rekor bonservis talebi!
Osimhen için rekor talep