Kartal Yiğit

İstikrarsız oyun ve sonuçlar nedeniyle istim üzerinde olan Sergen Yalçın, belki de tepki alacağını bile bile GaziantepFK önüne ana kadrosundan bir çok ismi yanına oturtarak adeta "kumar" oynayarak başladı. Yalçın'ın bu "futbol kumarı" sıkıntılı olsa da tuttu.

Eksikliklere rağmen maça çok hızlı başlayıp üst üste duran toplardan golleri de erken buldu. Bunda en büyük etken GaziantepFK'nin Karagümrük gibi savunma yapmasını bilmeyip çıkarken de inanılmaz kayıplar yaşamasıydı.

Özellikle ilk yarı izlediğimiz Gaziantepspor, Burak hocanın bıraktığı takımdan çok çok uzaktı. Ancak bu kadar kötü olmalarına rağmen ikinci yarıya çok hızlı başlayıp başta Bayo olmak üzere yüzde yüzlük pozisyonları atamamaları maçın seyrini değiştirdi. Evet belki eksik kadro, skor avantajı falan ama siyah beyazlıların üst üste bu kadar pozisyon vermesi inanılır gibi değildi.

Aynı olmayacak ama Konyaspor önünde bugünkü durum yaşanırsa pahalıya patlayabilir. Ya da Ersin sizi bir kez daha bu kadar kurtarmaz! Beşiktaş'ın bu sezon ki en büyük sıkıntısı hep gelgitli oyunu… İlk yarıya bakıyoruz müthiş istatistikler sonrası bambaşka bir tablo. İki takımın da Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Ertuğrul Okuyan'ın hazırlattığı "Önlemini al oyunda kal" pankartı ile çıkması çok anlamlı hatta Beşiktaş'a söylenmişti adeta!