Kartal Yiğit

SERGEN Yalçın'ın maç öncesi futbolcularıyla yaptığı çok konuşulan "kendine getirme" toplantısının işe yaradığını gördük Kayseri'de.

Bu tür motive toplantılarının günümüzde işe yaramadığını söyleyenler çoğunlukta. Kısmen katılıyorum.

Çünkü futbol artık tamamen eskiden olduğu gibi "yürü koçum kim tutar seni" mantığıyla oynanmıyor. İşin içinde bilim var, taktik var. Ancak birincisi; burası Türkiye… Bizim ülke insanı duygularıyla yaşar. Maçı da öyle izler ve oynar. Hele şu an için söz konusu Beşiktaş ise. Çünkü kafa olarak da fizik olarak da dağılmış bir takımın ayağa kalkması için Sergen hocanın yaptığı gibi motive edici eski metotların kullanılması doğrudur.

Genelde bu tür hareketlerden sonra ilk maçta bir değişim görürsünüz. Önemli olan bu motivenin uzun süre sürmesidir. Bunu göreceğiz… İki tarafın da yenilerini oynatamadığı oyunda neler yapacaktı merak konusuydu.

Beşiktaş oyuna çok daha etkili ve arzulu başladı. Kayserispor buna karşılık veremedi. Sezon başından beri yüzü bir türlü gülmeyen Rafa Silva hem kendini hem de takımını güldürdü. Rafa belki de iki maçtır hocasının kendisini oyundan almasıyla daha da hırslanmıştı. Daha önce de söyledim. Sergen Yalçın'ın Rafa'yı muhakkak ki kazanması şarttı.

Herhalde bundan sonra tersi olmaz diye düşünüyorum. Çünkü yıldızlar kötü anlarda size lazımdır. Rafa'ya bugün Orkun da eşlik edince Beşiktaş sıkıntılı geçeceği düşünülen oyundan güle oynaya galip çıkmasını bildi. Tabi ki bir galibiyet Beşiktaş'taki sorunların üstünü kapatmaz. Ligden çabuk kopmamama adına önemli bir sonuç. Kocaelispor'un da geçilmesi halinde derbiye moralli çıkacak bir takım olacaktır. Son olarak; eksiklerden dolayı mecburen sahaya sürülen Devrim'i çok beğendim.