Anasayfa
Kartal Yiğit

İlhan Palut ders verdi

Eklenme Tarihi 06 Mayıs 2026
Ligde dördüncülük gelince ister istemez Beşiktaşlılar Konyaspor maçını yarı değil final havasıyla bekledi...
Maça odaklanan Siyah-Beyazlılar rakibini sahasında ağırlama avantajına sahipti. Bu beklenti olumsuz düşünceleri beraberinde getirdi ister istemez.

Final gelmezse Sergen Yalçın'ın gitmesi gerektiğini düşünenlerle buna karşı çıkanlar günlerce sosyal medyada didişip durdular. İşte bu bile Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu özetliyor. Bu ruh halinde Beşiktaş desteği arkasına alarak çok baskılı ve arzulu başladı... İlk yarım saat Siyah-Beyazlılar adeta Konyaspor'un sahasından çıkmasına müsade etmedi. Gerçi İlhan Palut da bunu istiyordu ve istediği oldu.
Bu sayede Beşiktaş'ın yorulmasını bekleyeceklerdi. Konyaspor bunda genelde başarılı olurken Beşiktaş ise baskılı olmasına rağmen pozisyona girmekte zorlandı.

İlk 45'te sadece El Bilal'ın direkte patlayan topuyla Oh'un cılız şutu vardı. Konyaspor ikinci bölümde hücumu daha çok düşünür gibi gözüktü. Beşiktaş'ın, temposu düşmesine rağmen rakibine göre yine daha çok golü düşündüğünü gördük. Ama yine spontane ataklar ve bitirme problemi ortaya çıktı. Son dakika telafisi olmayan penaltı ile Konyaspor turu geçerken bu turun kazanılmasındaki en büyük pay maçı süper analiz eden ve bunda da hiç gedik vermeyen ve adeta Sergen hocaya ders veren İlhan Palut idi.
