Kartal Yiğit

Samsunspor yenilgisi sonrası kalan haftalarda Beşiktaş'ın buna benzer sonuçlar alabileceğini söylemiştim.

En büyük nedeni elbette akılların Türkiye Kupası'nda final oynamak olması aşikar. Yani anlayacağınız hem hoca hem de futbolcular kafalarında ligi çoktan bitirmişler.

Dün özellikle son 15 -20 dakika hariç mutlak baskı kurulamaması, rakibin kapalı savunma anlayışının geçilememesi ve üretkenliğin kanatlar hariç olmaması bu savımızı doğrular nitelikteydi. Samsunspor'un yaptığı gibi F.Karagümrük de özellikle ilk yarı siyah beyazlı orta sahayı çok rahat ve çabuk geçti zaten önemli ataklar ve pozisyonlar da böyle gelişti. Dörtlü Beşiktaş orta sahası büyük açıklar verdi bu anlarda. Karşısında beklenmedik bir direnişle karşılaşan Beşiktaş ise hep olduğu gibi bu katı savunma anlayışını geçmekte çok zorlandı, çünkü elinde bunu aşacak oyuncu olarak bir Orkun bir de belki Oh vardı. Ama onlar da kalabalıkta kayboldular. Bu tür sonuçlar normal sayılabilir futbolda çünkü aylar öncesinden havluyu atmışsın sadece formalite oynuyorsun ama ligin dibine demir atmış bir takıma karşı kendi sahanda silik oynayıp puan verirsen bu çok da hoş karşılanmaz. Kupa iddian olabilir ama her ne kadar zor bir ihtimal olarak da gözükse arkandan formda Başakşehir geliyor.

Kalan 3 maç ta şu an fark 5 oldu. Bu kapanmayacak bir tablo değil. Bir anda 5.'lik gelirse bunun izahı olamaz! Beşiktaş adına bence gecenin en olumlu yanı ilk kez gördüğümüz kaleci Vazguez'in performansı idi.