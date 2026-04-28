Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Kafada bitmiş

Eklenme Tarihi 28 Nisan 2026

Samsunspor yenilgisi sonrası kalan haftalarda Beşiktaş'ın buna benzer sonuçlar alabileceğini söylemiştim.
En büyük nedeni elbette akılların Türkiye Kupası'nda final oynamak olması aşikar. Yani anlayacağınız hem hoca hem de futbolcular kafalarında ligi çoktan bitirmişler.

Dün özellikle son 15 -20 dakika hariç mutlak baskı kurulamaması, rakibin kapalı savunma anlayışının geçilememesi ve üretkenliğin kanatlar hariç olmaması bu savımızı doğrular nitelikteydi. Samsunspor'un yaptığı gibi F.Karagümrük de özellikle ilk yarı siyah beyazlı orta sahayı çok rahat ve çabuk geçti zaten önemli ataklar ve pozisyonlar da böyle gelişti. Dörtlü Beşiktaş orta sahası büyük açıklar verdi bu anlarda. Karşısında beklenmedik bir direnişle karşılaşan Beşiktaş ise hep olduğu gibi bu katı savunma anlayışını geçmekte çok zorlandı, çünkü elinde bunu aşacak oyuncu olarak bir Orkun bir de belki Oh vardı. Ama onlar da kalabalıkta kayboldular. Bu tür sonuçlar normal sayılabilir futbolda çünkü aylar öncesinden havluyu atmışsın sadece formalite oynuyorsun ama ligin dibine demir atmış bir takıma karşı kendi sahanda silik oynayıp puan verirsen bu çok da hoş karşılanmaz. Kupa iddian olabilir ama her ne kadar zor bir ihtimal olarak da gözükse arkandan formda Başakşehir geliyor.
Kalan 3 maç ta şu an fark 5 oldu. Bu kapanmayacak bir tablo değil. Bir anda 5.'lik gelirse bunun izahı olamaz! Beşiktaş adına bence gecenin en olumlu yanı ilk kez gördüğümüz kaleci Vazguez'in performansı idi.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Modaya uymadı 24 Nisan 2026 Hep aynı hikaye 20 Nisan 2026 Umarım rehavettir 11 Nisan 2026 Kaderi bu maç belirler 07 Nisan 2026
Müge Anlı’da 2 yıllık kayıp bir günde ortaya çıktı: Öldü sandığı annesini görünce baygınlık geçirdi
Müge Anlı'da 2 yıllık kayıp bir günde ortaya çıktı: Öldü sandığı annesini görünce baygınlık geçirdi
Mermer yüklü tır dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Mermer yüklü tır dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Beşiktaş’a! Toplam 3 transfer
Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Beşiktaş'a! Toplam 3 transfer
CHP’nin başı daha çok ağrır! Uşak’ta seks arşivi Silivri’de sır görüşme: Adnan Oktar’ın avukat kuryeleri Özkan Yalım’a ne mesaj getirdi?
CHP'de "Adnan Oktar" skandalı!
Başkan Erdoğan dik durdu Türkiye kazandı! E-muhtıra’ya giden organize süreç ve 367 garabeti | Tarih unutmuyor TAKVİM hatırlatıyor
E-muhtıra’nın üzerinden 19 yıl geçti