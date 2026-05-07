CANLI YAYIN
Geri
Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti

Sapanca’da çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki (31), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca Belediyesi'ne ait F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 çöp kamyonu, boşaltım işlemleri sırasında aracın yanından geçen Kübra Tiryaki'ye çarptı. Kazada, kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tiryaki, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Tiryaki, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Tiryaki'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunlar da Var

31 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
31 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Tekirdağ’da feci ölüm: 17 yaşındaki genç kız bariyerlere savruldu!
Tekirdağ’da feci ölüm: 17 yaşındaki genç kız bariyerlere savruldu!
Şantiyede korkutan göçük: Ekipleri işçiyi toprağın altından çekip aldı
Şantiyede korkutan göçük: Ekipleri işçiyi toprağın altından çekip aldı
Başkan Erdoğan ve Tebbun Esenboğa'da el sıkıştı: Tarihi zirve başladı
Başkan Erdoğan ve Tebbun Esenboğa'da el sıkıştı: Tarihi zirve başladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle