İLKER YAĞCIOĞLU

Romanya'nın maça savunmayla başlayacağı tahmin ediliyordu. Ama açıkçası bu kadar katı ve bu kadar disiplinli savunma yapmalarını beklemiyorduk. Attığımız gole kadar olan bölümde hücuma çıkmayı neredeyse hiç düşünmediler. Ama yaptıkları savunmayla da bizim pozisyon üretmemize izin vermediler.

İlk 45 dakikada tamamen topa sahip olmamazı rağmen sadece sol kanadımızdan Kenan ve Ferdi ile pozisyon üretmeye çalıştık.

Özellikle Kenan, takımımızın hücumda en etkili ve belki de tek ismiydi. Orta sahadan Hakan ve İsmail ikilisi hücuma çok destek vermeyince Arda da zaman zaman geriye geldiği için rakip ceza sahası içinde hiç çoğalamadık.

İkinci yarıda Romanya'nın da biraz yorulması ve bizim tempoyu artırmamızla harika bir golle öne geçmeyi başardık. Arda'nın pası, Ferdi'nin kontrolü ve gol vuruşu tek kelimeyle muhteşemdi ve 85 milyonu havalara sıçrattı. Sonraki bölümlerde Romanya biraz daha risk aldı, savunmadan çıkıp kalemize gelmeye çalıştılar. 1-2 pozison bulmaya çalıştılar. Bu anlarda açıkçası şans yanımraydı. Bunlar final maçları. Dolayısıyla oyundan çok skor önemli. Dün akşam bazı oyuncular belki performans olarak beklentilerin altında kaldılar ama hepsi son derece iyi mücadele ettiler. İşin savunma kısmını doğru yaptılar. İlk maçı geçtik. Ama ikinci maçta bu maçta gerçek performanslarını sergileyemeyen özellikle Barış ve Kenan gibi oyunculara çok ihtiyacımız olacak.

Darısı salı akşamına...