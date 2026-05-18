İLKER YAĞCIOĞLU
Bu yaz çok zorlu geçecek

Eklenme Tarihi 18 Mayıs 2026
Fenerbahçe, sezonun son maçlarından birine yalnızca formalite gereği değil, aynı zamanda sezonun genel ruh halini yansıtan bir atmosferde çıktı. Maça bakıldığında Fenerbahçe'nin ilk yarıda sahada varlık göstermekte zorlandığı görüldü. Kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'un yüksek motivasyonu, oyunun temposunu belirledi ve konuk ekip 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda ise Fenerbahçe kimliğine daha yakın bir görüntü ortaya çıktı. Baskı arttı, oyun rakip sahaya yıkıldı ve skor üstünlüğü el değiştirdi.
Maç 3-3'lük skorla sona erdi...

Fenerbahçe'de artık tüm gözler saha içinden çok yönetimsel sürece çevrilmiş durumda. Yaklaşan başkanlık seçimi, kulübün en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. 12 yıldır süren şampiyonluk hasreti, taraftarın sabrını zorlayan en temel gerçek olarak ortada duruyor. Bu nedenle yeni yönetimin öncelikli görevi yalnızca kadro kurmak değil, aynı zamanda yeniden bir şampiyonluk inancı inşa etmek olacak. Önümüzdeki yaz, Fenerbahçe için sadece transferlerin ve teknik direktör kararlarının değil, aynı zamanda ciddi bir mali yükün ve yönetimsel yeniden yapılanmanın da dönemi olacak.

Teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken, kulübün omuzlarındaki sorumluluk her zamankinden daha ağır. Bu zorluk, doğru adımlarla kırılabilir.
