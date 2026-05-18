İLKER YAĞCIOĞLU

Maç 3-3'lük skorla sona erdi...
Fenerbahçe'de artık tüm gözler saha içinden çok yönetimsel sürece çevrilmiş durumda. Yaklaşan başkanlık seçimi, kulübün en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. 12 yıldır süren şampiyonluk hasreti, taraftarın sabrını zorlayan en temel gerçek olarak ortada duruyor. Bu nedenle yeni yönetimin öncelikli görevi yalnızca kadro kurmak değil, aynı zamanda yeniden bir şampiyonluk inancı inşa etmek olacak. Önümüzdeki yaz, Fenerbahçe için sadece transferlerin ve teknik direktör kararlarının değil, aynı zamanda ciddi bir mali yükün ve yönetimsel yeniden yapılanmanın da dönemi olacak.
Teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken, kulübün omuzlarındaki sorumluluk her zamankinden daha ağır. Bu zorluk, doğru adımlarla kırılabilir.