İLKER YAĞCIOĞLU
Bu sezona çok üzülecek

Eklenme Tarihi 10 Mayıs 2026
İki hafta önce derbide alınan mağlubiyet, Fenerbahçe adına şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde tüketmişti. O gün sadece üç puan kaybedilmedi; moral üstünlüğü de rakibe bırakıldı.

Buna rağmen matematiksel ihtimal devam ediyordu. Ancak ligde dört puan farkla önde bulunan Galatasaray'ın hata yapacağına pek kimse inanmıyordu. Açık konuşmak gerekirse, dün akşam sarı-kırmızılıların puan kaybedeceğini en iyimser Fenerbahçeli bile beklemiyordu.

Tam da bu nedenle gözler Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında nasıl bir reaksiyon vereceğine çevrilmişti. Çünkü böylesi kırılma anlarında takımlar ya tamamen dağılır ya da karakter ortaya koyar.

Sarı-lacivertliler ikinci yolu seçti. Maç boyunca son derece istekli, disiplinli ve tempolu bir oyun izledik. Özellikle uzun süredir eleştirilen isimlerden biri olan Fred adeta gecenin yıldızıydı.

Son düdük çalmadan hiçbir hikaye tamamlanmaz. Yine de gerçekleri göz ardı etmek mümkün değil. Galatasaray şampiyon oldu.
Fenerbahçe bu sezona dönüp baktığında en çok kaçan fırsatlara üzülecek. Özellikle kritik maçlarda kaybedilen puanlar ve zaman zaman yaşanan kırılmalar, şampiyonluk yarışının kaderini belirledi.

Sezon boyunca güçlü kadrosu ve yüksek beklentisiyle dikkat çeken sarı-lacivertliler, büyük ihtimalle yine "acaba"larla dolu bir yaz yaşayacak.
