İLKER YAĞCIOĞLU

İki hafta önce derbide alınan mağlubiyet,O gün sadece üç puan kaybedilmedi; moral üstünlüğü de rakibe bırakıldı.Açık konuşmak gerekirse, dün akşam sarı-kırmızılıların puan kaybedeceğini en iyimser Fenerbahçeli bile beklemiyordu.Tam da bu nedenle gözler Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında nasıl bir reaksiyon vereceğine çevrilmişti. Çünkü böylesi kırılma anlarında takımlar ya tamamen dağılır ya da karakter ortaya koyar.Özellikle uzun süredir eleştirilen isimlerden biri olan Fred adeta gecenin yıldızıydı.Son düdük çalmadan hiçbir hikaye tamamlanmaz. Yine de gerçekleri göz ardı etmek mümkün değil. Galatasaray şampiyon oldu.