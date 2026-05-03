Anasayfa Yazarlar Ümidi devam etti
İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 03 Mayıs 2026
Şampiyonluk ve ikincilik yarışındaki 3 takımın aynı anda oynadığı haftada gecenin kazananı Fenerbahçe oldu. Hem ikinciliği garantiledi hem de az da olsa şampiyonluk ümidi devam etti.

Galatasaray'ın Samsun'da 1-0 öndeyken 3 puanı bırakması ve şampiyonluğunu ilan edememesi ligin heyecanını 1 hafta daha öteledi. Geçen haftaki derbi mağlubiyetinin ardından Domenico Tedesco gönderildi.
Yönetim seçim kararı aldı. Kısaca Fenerbahçe'de tam bir kaos hakim. Buna rağmen igin iyi takımlarından Başakşehir'e karşı Talisca'nın hat trick yaptığı maçı 3 puanla kapatmak önemliydi.

Şampiyonluk el değiştirir mi açıkçası zor gözüküyor. Ama hiç olmazsa 1 hafta daha Galatasaray'ı strese sokmayı başardılar.
Açıkçası Fenerbahçe'nin yanacağı çok maç var. Kasımpaşa'dan son dakikada yenen gol mü dersin, Rize maçındaki gole mi yanarsın, yoksa küme düşmüş Karagümrük'e verilen 3 puana mı yanarsın bilemiyorum ama Okan Buruk döneminde Galatasaray hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bu kadar ikramda bulunmamıştı.

Bu sezon maalesef Fenerbahçe bu ikramı geri çevirdi.
Oyunun genelini anlatmaya çok gerek yok. Keşkelerle dolu bir sezonu Fenerbahçe büyük ihtimalle yine 2. sırada bitirecek.
Doğal olarak şimdi camia seçime kilitlenmiş durumda. Fakat bu sezon gelen şans daha önce hiç gelmemişti ve Fenerbahçe bu şanstan yararlanamadı.
