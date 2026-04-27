İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 27 Nisan 2026
Fenerbahçe maçın başında oyunun hakimi gibi görünse de, oyunun hikayesi çok kısa sürede yön değiştirdi.Beklentilerin aksine Galatasaray, ön alanda kurduğu baskıyla rakibini hataya zorladı ve teknik direktör Okan Buruk'un planı ilk bölümde sahaya net şekilde yansıdı. Ancak kırılma anı, Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı oldu.

Bu an yalnızca bir gol fırsatının harcanması değildi; aynı zamanda Fenerbahçe'nin zihinsel olarak oyundan düşmesine yol açtı. Futbolda bazen bir an, bir sezonun özetine dönüşür. Bu da öyle bir andı. İlk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın bulduğu gol ise oyunun psikolojik üstünlüğünü tamamen Sarı-Kırmızılılar'a geçirdi.

Devreye 1-0 geride giren Fenerbahçe'de gözler kulübeye çevrildi. Ancak Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ikinci yarıya müdahalesiz başlaması, tartışmaların fitilini ateşledi. Oyuna dokunmamak bazen cesaret değil, çaresizlik göstergesi olarak okunur. İkinci yarıda hakem Yasin Kol'un verdiği penaltı ve ardından yaşanan tartışmalı anlar, maçın tansiyonunu iyice yükseltti.

Ancak gerçek şu ki, o dakikadan sonra Fenerbahçe'nin geri dönme ihtimali sahada pek hissedilmedi. Bu mağlubiyet yalnızca bir derbi kaybı değil; sezonun genel fotoğrafının bir yansıması. Fenerbahçe'de- Domenico Tedesco için artık yolun sonu. Yönetim kongre kararı alabilir. Böyle bir tabloda Galatasaray karşısında galibiyet beklemek fazla iyimser kalıyordu.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kabus devam ediyor 22 Nisan 2026 Çok büyük bir darbe bu 18 Nisan 2026 Gecenin yıldızı N’Golo Kante 12 Nisan 2026 Tam anlamıyla krize girer 07 Nisan 2026