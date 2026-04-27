İLKER YAĞCIOĞLU

maçın başında oyunun hakimi gibi görünse de, oyunun hikayesi çok kısa sürede yön değiştirdi.Beklentilerin aksine Galatasaray, ön alanda kurduğu baskıyla rakibini hataya zorladı ve teknik direktör Okan Buruk'un planı ilk bölümde sahaya net şekilde yansıdı. Ancak kırılma anı,kaçırdığı penaltı oldu.Bu an yalnızca bir gol fırsatının harcanması değildi; aynı zamanda Fenerbahçe'nin zihinsel olarak oyundan düşmesine yol açtı. Futbolda bazen bir an, bir sezonun özetine dönüşür. Bu da öyle bir andı. İlk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın bulduğu gol ise oyunun psikolojik üstünlüğünü tamamen Sarı-Kırmızılılar'a geçirdi.Devreye 1-0 geride giren Fenerbahçe'de gözler kulübeye çevrildi. Ancak Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun ikinci yarıya müdahalesiz başlaması, tartışmaların fitilini ateşledi. Oyuna dokunmamak bazen cesaret değil,göstergesi olarak okunur. İkinci yarıda hakem Yasin Kol'un verdiği penaltı ve ardından yaşanan tartışmalı anlar, maçın tansiyonunu iyice yükseltti.Ancak gerçek şu ki, o dakikadan sonra Fenerbahçe'ninihtimali sahada pek hissedilmedi. Bu mağlubiyet yalnızca bir derbi kaybı değil; sezonun genel fotoğrafının bir yansıması. Fenerbahçe'de-