İLKER YAĞCIOĞLU

Karagümrük karşısında alınan şok yenilginin ardından Kadıköy'de, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda sahaya çıkmak çoğu zaman yalnızca rakiple değil, tribün psikolojisiyle de mücadele etmek anlamına gelir. Tribünler tamamen dolu olmasa da, gelen taraftarın gösterdiği sabır ve destek, takımın omuzlarındaki baskıyı hafifletti. Bu da sahadaki oyuna doğrudan yansıdı.

Nitekim Sarı-Lacivertliler'in, puan kaybettikleri maçlara baktığımızda genellikle sert savunma yapan, oyunu kilitleyen ve alan bırakmayan rakipler karşısında zorlanıyor. Ancak karşılarındaki Gaziantep FK böyle bir kimlik sunmadı. Aksine pas yaparak çıkmayı tercih eden, kendi yarı sahasında geniş boşluklar bırakan bir yapıdaydılar. Bu da Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı. Bu boşluklar özellikle hücum hattındaki isimlerin ekmeğine yağ sürdü. Cherif, Nene ve Musaba gibi oyuncular, ihtiyaç duydukları alanları bulduklarında ne kadar etkili olabileceklerini bir kez daha gösterdi.

Orta sahada Matteo Guendouzi'nin dinamizmi ve geçiş oyunlarındaki etkinliği dikkat çekerken, N'Golo Kante de oyunun iki yönünü oynayarak dengeyi sağladı. Ancak gecenin asıl yıldızı tartışmasız şekilde Nene oldu. Malili kez hat-trick yaparken, aslında onun oyun karakterinin bir özetini izledik... Bu maçın kazanılması kalan haftalarda önemli. Fenerbahçe'nin nefes aldığı söylenebilir. Sonuçta lig ikinciliğinin tehlikeye girdiği dönemde bu galibiyet Fenerbahçe'ye moral verdi.