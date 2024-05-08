FENERBAHÇE'NİN rüya paraşütü Konya'da havada kaldı, yere çakılma ihtimali de büyük. Çünkü bu takımın şampiyonluk sendromu var.

Konyaspor karşısında kaybedilen 2 puanın final sahnesinde sorulacak hesapların anonsu olma ihtimali büyük olsa da "futbolda mucizeler de var" diyelim ve sonuçların netleşmesini bekleyelim.

Ama bir gerçek var, kurak ve mutsuz iklimi bu sezon sonunda da değiştiremeyenler ihtimaldir ki başkalarıyla yer değiştirecek. Bu cümlenin içine herkes dahildir.

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Bu takımın ipi ligin devre arasında yapılan yanlış transferlerle çekildi.

Takımın ahengi Süper Kupa finalinde sahadan çekilmekle bozuldu.

Tek adam sisteminde gerçeklere ayna tutulmaz. Çünkü telafisi mümkün olacak yanlışları yeni yanlışlarıyla besleyenler için gerçeklerin hükmü yoktur.

Basın toplantısı enflasyonunda taraftara oynama metodu daha kolaydır!

O zaman da ben de derim ki; "beyaz bir kartta resim olduğunu farz edin. O resmi istediğiniz gibi 4 kupayla hayal edin ama hayal ürünleriyle gerçekler arasında 6 puanlık fark ve futbol kalitesi var!" Ben gamlı hazan sen hala lider!

Ezeli rakibine saygı duymayanlar için "malum kulüp" malum hikaye!

Gerisi inleyen nağmeler!

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Pazar gecesi Galatasaray'da inanılmaz bir istek vardı. Sivassporlu futbolcuların gölgesine bile dadanan hamarat karıncalar.

Ve rakip alana akın akın organize futbol makamında bir takım.

Farklı galibiyetin sırrı takımdaki bütünlükse mesaj da belli;

"bizim büyük düşlerimizle kim oynayabilir ki?" Bazı adamlar futboldaki devrim için gerekçedir. Icardi gibi adamlar ritmini tutturduğu zaman ortaya başka bir Galatasaray çıkıyorsa yollar da aşka çıkıyor demektir. Vurgusu, tınısı, sessiz coşkusu ve gollerden sonraki beylik gülüşü her zamanki gibi posterlik. O yüzden Icardi bir golcüden çok daha fazlası. Takımın attığı her gole mühendislik yapan, kartvizitindeki apoletine rağmen "ben kulunuz Icardi emrinize amadeyim" diyebilen bir kral zor bulunur.

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İki takım futbolcuları arasındaki farktır ligin sonucunu belirleyecek olan. İsmail Kartal ve Okan Buruk arasındaki düşünce ve kalite farkı da buna dahildir.