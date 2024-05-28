T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2023/806 Esas 27.05.2024 2024/303 Karar

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Dolandırıcılık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından Hasan ile Dudu'dan olma 06/07/1990 Kayseri doğumlu Gümüşhane Köse Yaylım mah. Nuf. Kayıtlı sanık ALİ GEZGİN'nin Mahkumiyetine karar verildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöbetçi Asliye ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilerek tutanağın hakime onaylattırılarak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine yasa yoluna başvurma haklarının bulunduğuna, 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde verilen bu kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02039606

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