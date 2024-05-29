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Başkan Erdoğan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ne katıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medyadan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 17:08 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 17:27
Başkan Erdoğan İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ne katıldı.

571'inci yılında Fatih sergisi!

Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medyadan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



571'İNCİ YIL DÖNÜMÜNÜ TEBRİK EDİYORUM



Erdoğan mesajında, "Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. "



Eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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