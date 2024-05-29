Başkan Erdoğan İstanbul’un Fethi’nin 571’inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi





Eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/KnTFSGR24j