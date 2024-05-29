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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'dezenflasyon' açıklaması! Eylül için rakam verdi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda geçiş döneminin bu ay itibarıyla sona ereceğini duyurdu. "Şu anda dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" diyen Bakan Şimşek, "Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz" değerlendirmesini yaptı. Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin konuşan Şimşek, "Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 11:26 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 12:02
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dezenflasyon’ açıklaması! Eylül için rakam verdi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Maliye Hesap Uzmanları Vakıf tarafından düzenlenen "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" başlıklı panelde önemli açıklamalarda bulundu.

"Dezenflasyonun eşiğindeyiz" diyen Şimşek, "Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz" ifadelerini kullandı.



Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

Yeniden kapasite inşası için, kredibilite inşası için, para politikasının yeniden etkin bir şekilde inşası için kendimiz için bir geçiş dönemi öngördük. Biz ilk günden itibaren dedik ki, birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bizim bir geçiş dönemimizdir dedik. Bu geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Baz etkisinden bahsetmiyorum. Para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi zaman alıyor. Şu anda biz dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylülde 40'lı rakamları görebiliriz. Ama süreç uzun sabır gerektiren bir süreçtir.


"MERKEZ BANKAMIZ İLE YAKIN ÇALIŞACAĞIZ, NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor. Çok iyi bir ekip var. Geleneksel para politikası anlamında ne gerekiyorsa yapıyor. Parasal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaşması, miktarsal sıkılaşma. Bunların tamamını, bütün araçları istediği şekilde şu anda uygulamaya koyuyor. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Seçici kredi sıkılaştırmasında çok ciddi bir sıkılaştırma söz konusu. Bu biraz zaman alıyor fakat etkisini göreceğiz. Miktarsal sıkılaştırma burada da çok ciddi bir çaba var. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bütün politikaların bir maliyeti vardır. Biz şu anda miktarsal sıkılaşmaya gidildi, ilave sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de adım atmıştık. Maliye politikası olarak da bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük bir seviyede tutmak, yani mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız.




"TEKRAR AYLIK ENFLASYONDA BİR PATİKAYA OTURUYORUZ"

Kredi büyümesinde yavaşlama var. Hedeflerimizle paralel gittiğine inanıyoruz. Aylık enflasyonlar aslında iyi bir patikaya oturmuştu. Fakat ocak-şubat bir miktar bir sapma var. Ama yönetilemez değil. Yönetilebilir bir sapmadır. Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika. Piyasa henüz o noktada değil ama biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz. Gerekiyorsa ilave adımlar da atılacak.

(TCMB rezervleri) Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.




EKK'DAN 'ENFLASYON' AÇIKLAMASI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geride bıraktığımız günlerde toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz." denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kuruludan kritik mesajlar mesajlar: Enflasyon düşecek, sosyal refah kalıcı olarak artacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'dan kritik mesajlar mesajlar: Enflasyon düşecek, sosyal refah kalıcı olarak artacak

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