Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2023/19 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Denizabdal Mahallesi, 1716 ada 32 parselde kayıtlı644,00 m2 yüzölçümlü"ev" nitelikli taşınmazın 19/32 hissesidir. Adres: Şehremini Mahallesi, Deniz Abdal Cami Sokak No: 9- Ve 11 Arası Boş Arsa Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 7.647.500,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: 5 parselle müşterek kuyusu vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 11:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 11:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 11:53

24/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02039444

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