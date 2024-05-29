NAMUSLU insanların yalnızlığı da namusludur, çaresizlikleri de. Onlar için şerefli bir yolculuktan onurlu bir şey yoktur.

Yayan yürüseler de!

***

Yoksulun hakkını araması astımlı birinin mızıka çalması, zenginin hakkını araması bando takımı. Dün gibi hatırlıyorum, bundan birkaç yıl önce kızını öldürmekten sanık olduğu annenin karşısında utanmadan gülen iki zengin züppeye hakim sesini çıkarmamış üstelik anneye bağırmıştı.

***

Yapay zekanın el üstünde taşındığı bir düzende, ustaların çırak yetiştirmesine gerek yok. Zalimliğe programlanmış robotlar sosyal medya mezbahalarında iyi kazanıyor. Üstelik "kan çıkmazsa para yok!"

***

Kanatlarını diken melekler gördüm desem kimse inanmaz. Ben de kimseye inanmıyorum zaten. Gündemi de takip etmiyorum, nasılsa her şey yapay.

Kanallarda toplanıyor, kuru gürültünün yataklarını seriyorlar kaliteyi yere serdikleri gibi. Çoğu dünyaya dalkavuk olmaya gelmiş, söylemlerinin insani duygularla ve gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yok.

Makas olsam seslerini keserdim ama uzaktan kumanda da işe yarıyor.

***

"Yozlaşmış pop müziğin marka değeri yükseldikçe, Türk müziğinin zarafetini daha iyi anlıyorum" diye duvara yazdım. Ters köşeden çıkardılar attığım taşları.

Ben de Nesrin Sipahi şarkılarının sesini açtım sonuna kadar. "Sesin de kadifesi oluyormuş" diye haykırdım kimsenin sesi çıkmadı.

***

Gördük ki; delikanlı düşler sinsi gülüşlere yem oldu. Külkedileri her gece başka yatağa döküyor küllerini. Omuzlarındaki melekleri bile öldürdü insanlar.

***

Filmlerde tek mizah duygumuz küfür, tek derdimiz para. Helalinden kazanana lafımız yok da nereden kazandığı belli olmayan parasıyla insanları parmaklarında oynatanlara seyirci kalınması hiç komik değil.

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Yalan değil, 1970'li yıllarda yağ kuyrukları vardı, şimdi yağcı kuyrukları var.

Bir sokak köpeğinin günlüğü: "Üç kuruşluk çıkarlara kuyruk sallayan insanları gördükten sonra kuyruğumu topluyorum artık."

***

Yalan herkesin burnunu büyütüyor, her yanımız Pinokyo ama çoğunun burunları çelikten! Kırın şifreyi!

***

Bazen en güvendiğimiz insanlardan bile darbe yiyoruz ya, öyle zamanlarda kendimi nehrin kenarına bırakılmış, ayağı kırık bir at gibi hissediyorum.

Yok mu bir kurşun?

***

Kimin sözüydü hatırlamıyorum ama çok hoşuma gitmişti.

"Hayat ölümle tedavi edilir!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Korkunu yenecek bilgiye sahip ol.

Çöpünü yere atma.

Simit ve çay keyfi yap.

Borcuna sadık kal.



Sen benden ayrılmadın

Gözlerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bana mı düşman



Sen benden ayrılmadın

Ellerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bin kere pişman



Ayrılsa da yollar

Kalplerimiz bir

Sen gitsen de gölgem

Peşinden gelir

Kapım hep açıktır

Hiç çalmadan gir

Bize aşk lazım

Ayrılık değil

Hakkı YALÇIN



Para bir ülkenin neyi var neyi yok her şeyini alır. Özellikle de aklını.



Hakan Altun

Dost kelimesi sadece sözlük anlamıyla değer kazanmaz! Müzik aleminde güvenilmez insan çoktur da gerçek dost da pek yoktur. O yüzden hançerler genellikle sırta saplanır.

Hakan Altun'u yıllardır tanıyorum, duruşu hiç değişmedi. O yüzden hayatın nöbet listelerinde Hakan Altun'un adı bende asla silinmez.

Ondaki vefa duygusunun ve insanlığın zerresi başkalarında olsa müzik dünyası bile başka olurdu. Çünkü Hakan Altun dostun "can" olanıdır ve herkesin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Şöhret ona çok şey vermiştir ama ondaki vicdanın ve insanlığın kılına bile dokunamamıştır.