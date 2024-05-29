GALATASARAY'IN şampiyonluk kutlamalarındaki görkemi gördüm de şampiyonlukta büyük emek sahibi olan Okan Buruk'un şampiyonluk gecesi öznesi "ana" olan küfürlü şarkıyla sergilediği görüntüyü aklımdan silemedim.

İnce sazlı bir kutlamaya karşılık, "kaba saba duruş" hiç yakışmadı.

Görünen o ki Galatasaray'da egemen olan Fatih Terim ruhunun yok edilmesi mümkün değil. İşin en utanç verici yanı da bu tavrın hala takdir görmesi!

Not: Hak ettiği şampiyonlukları bile zorbalıkla elinden alınan ama duruşunu hiç bozmayan Abdullah Avcı'nın zarafetine kurban olayım.

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Bu ülkede birçok şeyleri kaybettik.

Sezon boyunca ağız dalaşından vazgeçmeyen ve birbirlerini aşağılamayı büyüklük sayan başkanları gördük.

Birbirlerini naylon düelloya davet edenleri.

Mert Hakan Yandaş gibi bir futbolcuya sahip olmanın gururunu yaşayanları gördük.

Rakibinin bileğine basarak tatmin olan şimdiki zaman futbolculuğunu anlatmaya gerek bile yok. Öldürülen değerlerle yaşamak futbolun yasası oldu da nefret portföyüne isimlerini yazdıranlar taraftarları azdırmayı büyüklük saydılar.

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Medyada herkes popülerlik peşinde ama gerçekler hasıraltı.

Ligin altında kulüplerin kaderini değiştiren bir eylem vardı da Adana Demirspor-Gaziantep maçının 40'ınci dakikasında Balotelli'nin hiç yoktan kendini attırmasının sırrını soruşturacak bir kişi bile çıkmadı. Bir yağcılık hummasında suya sabuna dokunmadan temiz kalacağını zannedenlerle futbolumuzun alacağı yol çoktan belirlendi.

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Kara para dolaşımının kan dolaşımından değerli olduğu bir yolculuktayız. Yönetici profilleri çoktan değişti. Parayı nerden buldukları bilinmeyen adamlar kulüplerin içine kadar sızdılar.

Siyonist tarikatların ve mafyanın kasası konumundaki şüpheli şahısları bağrına basanlarla gerçek macera önümüzdeki sezon vizyona girecek.

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O yüzden bu nefret travmasında bazılarının gözlerine iyi bakın.

Çocuklarınızı yakmak için ateş üfleyen ejderhaları da şimdiden hazır benzin bidonları da!