Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Önce İtalya Başbakanı Meloni sonra İrlanda Başbakanı Harris! | "Filistin devletini tanıyın" çağrısı!

TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALIN Erdoğan, Meloni'ye İtalya 'nın da İspanya , İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞMALI Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

BİR GÖRÜŞME DE İRLANDA İLE

Başkan Erdoğan'ın Gazze diplomasisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Erdoğan, Meloni'nin ardından İrlanda Başbakanı Harris ile de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini kaydetti.