Soykırımcı İsrail'in Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde "yağlı urgan rozeti" taktı. İsrail'in ipliği Meclis'in ortasında bir kez daha pazara çıktı. Hitler'in Yahudilere yaptığını İsrail şimdi Filistinli insanlara yaparken, İsrail Meclisi'nde birçokları bu rozete hayranlıkla baktı. Birinin çıkıp da bu mezbaha suratlı adamın kafasına yumurta atmasını beklerdim ama İsrail'i yönetenlerde nerde o zarafet! Çoğu o rozeti gönlüne taktı.

Kansızların ne mal oldukları yüzlerinden okunurken, Filistinli tutsakların çıplak görüntüleri de dünyanın her köşesinde yürek yaktı. Bizim kitabımızda özne; zulme, soykırıma karşı durmaktı. Tıpkı Hitler'e durduğumuz gibi. İdamı istenen Filistinli tutsaklara karşı duyulan nefret, hedeflenen kansızlığın yanında belki de devede kulaktı. Vicdanlı insanlar o görüntülere bakıp boğazındaki yumruğu çıkarıp duvara çaktı. Hepsi de biliyordu ki İsrail insanlık düşmanıydı, İsrail alçaktı! İsrail için Filistinli bebeklerin kefene sarılması bile yasaktı çünkü!

Faşistler bu dünyada ne insanlık bıraktı ne acıma duygusu. Trump ve Netanyahu lanetlenmesi gereken iki kansız ortaktı da Ortadoğu onlar için gerçek bir otlaktı. Düşündüm de onlar bir Çoban Yıldızı'na en son ne zaman baktı? İsrail'in sadece Eurovision'dan değil, Avrupa'daki bütün spor dallarından menedilmesi gerekiyor, çünkü Avrupa ülkesi değil. Çok istiyorsa Amerika'daki yarışmalara katılsın. Ama İsrail'i Avrupa'daki yarışmalardan defedemeyen ülkeler de başparmakla işaret parmağının fingirdeşmesine tutsaktı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarma kararını hatırladım. Altından bir şey çıkmadı. Kararın üzerindeki yağ lekelerine bakınca gördük ki; böyle mahkemeler aslında İsrail'in başı sıkıştığında sığındığı politik bir barınaktı. Eminim ki onlar da alkışladı bu rozeti. Onların da çoğu Ben-Gvir kadar yavşaktı çünkü.

Filistinli insanlar ne kadar zulme uğrasa da beyinleri ve yürekleriyle o topraklarda inadına kök salacaktı. Trump ve Netanyahu gibi faşistlerin canını sıkan da buydu! Fark etmediler ama çıplak şekilde avluda dolaştırılan Filistinli tutsaklar, yağlı urban rozetine karşılık yelelerine güneşi taktı. Ben-Gvir manzaraya bön bön baktı. Hitler nasıl bakıyorsa!



Kuşlu ayna!

Benim mektuplarım adresini bilir, cevaplar da kuş diliyle geri gelir. Çocukluğumun sobalarında ekmek kızarttığımız demir maşalar gitmiş, yerine vicdansız maşalar gelmiştir de bu alışverişte kim kaybetmiştir? Onu da ciğeri yanan bilir! Kötü insanlar haram ve rüşvet yemeyi bilecekler, para için ruhlarını satmayı. Onlar rüyalarında bile dolar ve Euro görecekler ama Filistinli bir kız çocuğunun kuşlu aynasında neler gördüğünü ve o sihri hiçbir zaman bilemeyecekler.