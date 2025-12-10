Örnek No:55*

T.C.

MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2025/463 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/463 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 10734 Ada, 2 Parselde kayıtlı 51.956,00m² yüz ölçümlü "ARSA" nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre (75/11058) arsa paylı "Asma katlı – İş Yeri" nitelikli (A-A) Blok (Zemin + 1) Kat (3) numaralı bağımsız bölüm taşınmazın (1/1) Tam Hisse olarakborçlu adına kayıtlı olduğu . Gayrimenkulün mahallinde ve bulunduğu bölge genelinde yaptığımız inceleme ve araştırmalar ile icra dosyasında mevcut belge ve bilgilerin ışığı altında oluşan kanaatler, şehrin ve bölgenin gelişme trendi, gayrimenkulün imar durumu, arsa alanı, geometrik şekli, topoğrafik durumu bulunduğu muhitin şeref ve ehemmiyeti, mülkiyet durumu, çevresinin teşekkül tarzı ile şehir merkezine mesafesi, yollara cephesi ana yola olan mesafesi ile ulaşım ve çevre özellikleri, mevcut ekonomik şartlar, satış kabiliyeti gibi tüm faktörler dikkate alınmış, bulunduğu muhite göre alıcı bulup bulamayacağı, bulursa bile nispet derecesi gibi kıymet yükseltici ve kıymet düşürücü müspet menfi tüm faktörler göz önünde bulundurularak, taşınmazın m² birim değeri 60.000,00TL/m² dir.100,00m² x 60.000,00TL/m² = 6.000.000,00TL olduğu,

Adresi : Korukent Mah.243 Caddde No 24Aa / 8/3 Toroslar / MERSİN

İmar Durumu : Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilen şifahi bilgiye göre; kıymet takdirine konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "E=0,75 - TAKS=0,50 – Hmax=15,50 m Oto Galericiler Sitesi Alanı olarak

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: ipotek ve haciz şerhleri

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02357069 #ilan.gov.tr