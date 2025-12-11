Geminid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’de görülecek mi? İşte izleme yerleri

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 09:49

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Geminid meteor yağmuru nu "yılın en etkileyici gökyüzü gösterilerinden biri" olarak tanımlıyor ve bu büyüleyici olay için geri sayım sürüyor. Peki Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler…

Geminid göktaşı yağmuru tüm Aralık ayı boyunca görülebilir olsa da, en etkileyici anlarını zirve yaptığı tarihte sunar.

(Kaynak: AA)

METEOR YAĞMURU NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Bu gökyüzü şölenini en iyi şekilde takip etmek için Ay'ın parlamasının azaldığı ve İkizler takımyıldızının ufuk üzerinde en yükseğe çıktığı saatler idealdir. Türkiye saatiyle gece 01.00 - 04.00 arası en verimli zaman dilimidir.

Işık Kirliliğinden Uzak Durun: Şehir merkezlerinin parlak ışıklarından uzak, karanlık bir gözlem alanı seçmek şarttır.

Yüksek Noktalar Tercih Edin: Dağlık veya yüksek rakımlı bölgelerde atmosfer daha temiz olduğu için gözlem koşulları iyileşir.

Nereye Bakmalı? Meteorların çıkış noktası Gemini takımyıldızı olsa da, ışık izleri gökyüzünün her bölgesinden geçebilir. Gökyüzünün karanlık bir bölümüne uzanarak rahat bir şekilde bakmak yeterlidir.

Ekipman Gerekir mi? Herhangi bir optik alete ihtiyaç yoktur. Teleskop veya dürbün kullanmak görüş alanını daralttığı için tavsiye edilmez.