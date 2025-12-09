Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı "vicdani uyanışına" bakıyorum da Gazze katliamında yapmadıklarını şimdi Eurovision Yarışması'nda yapıyorlar. İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika yarışmadan çekildiler. Bir şarkı yarışmasına tepki göstermek, İsrail'in ne mal olduğunu göstermek adına belki bir tokat! Oysa bütün Avrupa'nın bu Siyonist güce "tek yumruk" olması gerekiyor. Göreve geldiği günden bu yana Avrupa ülkelerini tehdit etmeyi sürdüren Trump'a da "sen bir hiçsin" mesajını vermek!

***

Cevap verilmesi gereken asıl soru: "İsrail'in Avrupa'da ne işi var?" İsrail, Avrupa ülkesi olmadığı halde futbolda Avrupa kupalarına katılan tek Ortadoğu ülkesi. Avrupa kupalarının İsrail kulüplerine yasaklanması, Eurovision'dan çok daha anlamlı bir tepkidir. Ve mutlaka uygulanmalıdır. Ama futbola yön verenleri yöneten lobiler buna izin vermez. Paranın ve ahlaksızlığın egemen olduğu bir dünyada, bebekleri katledenlere suskun kalanlar için İsrail denince akan sular durur. Bunu bildiği içindir ki İsrail her yıl biraz daha kudurur!

***

Çocukların korunma altına alınmadığı bir dünyada, İsrail'in korunma altına alınması insanlık ölümüdür! İsrail'in arkasında duran sapık siyasetçiler vardır ama halkın önünde kimse duramaz. Avrupa ülkelerinde bir şeyleri hareke geçiren güç de yürekli insanlardır. Onlar gittikçe çoğalıyor. Avrupa insanı uyanışını direnişe çevirirken, sesini yükseltiyorsa, Hollywood'un ünlü oyuncuları Amerika ve İsrail için demediğini bırakmıyorsa, onlar Trump'ın da Netanyahu'nun gerçek bir faşist olduğunu bildikleri içindir. Müzikte, sanatta, siyasette her biçimde Avrupa'nın kapıları İsrail'e kapanmalıdır. İsrail'in bırakın Avrupa'yı, dünyanın hiçbir yerinde kan kokusundan başka bir şeyin sembolü olması mümkün değildir. Ve duyarlı insanlar ayağa kalktıkça, şeytanın şeytanla yaptığı anlaşmalar da yürürlükten kalkacaktır.

***

Bizim İsrail insanıyla hiçbir sorunumuz olamaz. Dostlarımız var, iş arkadaşlarımız, hatta aile kuranlarımız. Bizim meselemiz İsrail'i dünyanın en acımasız ülke konumuna sokmaktan gurur duyanlar ve arkasından duranlardır. İstediği ülkeye savaş açma hakkını kendinde bulan Trump'ın, bu dünyanın en çok nefret edilen adamı olmasının İsrail'in tasmasıyla da ilgisi vardır. Böyle bir sapkına asla saygımız yoktur.

***

İsrail ve Trump dendiği zaman cümlelerim zarafetini yitiriyorsa kusuruma bakmayın. İsterdik ki bütün insanlar insanca yaşasın ama Amerika da buna da izin vermedi İsrail de. Amerika ve İsrail ortaklığında onlar birbirlerinde her şeyi bulabilse de bizim onlarda bulamayacağımız tek şey insanlıktır. Bebeklere bomba yağdıranlara ve Gazze'yi kumarhane yapmak için gemilerini Amerika'dan Gazze'ye getiren soytarılara ne söylesek azdır.



Önleri açık!



Beyoğlu'nda 25 yaşındaki genç kıza sokak ortasında cinsel saldırı girişiminde bulunan iki sanık sokaklara bırakıldı. 7,5 ve 9 yıllık cezaları tutukluluk süreleri gerekçe olarak gösterildi, üstelik "hürriyeti yoksun kılma" suçundan delil yetersizliğiyle beraat kararı verildi. Kadınlara kendi haklarını savunmak için haykırma izni bile verilmeyen bir ülkede tacizci erkeklerin önü açıktır!