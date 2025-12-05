Paranın adam yerine konmadığı yıllar vardı. İnsanlık dolardan da değerliydi, borsadan da. Büyüklerin gözlerinde eski zaman hikayeleri.

Ya torunlarından konuşurlardı ya ülkenin sorunlarından. İftira ve dedikodu mekanizması şimdiki gibi harıl harıl işlemezdi. Yoksulluğun hayat karşısında baş eğmesine izin vermezdi hiç kimse. Sadece insan olmanın verdiği gurur yeterdi. Ortada bir haksızlık varsa gerektiğinde horozlar bile erken öterdi.

***

Şimdiki gibi yalana yemin katmazdı insanlar. Paranın ve kulların değil, Allah'ın karşısında eğilirlerdi. Haksızlığın hayat korosuydu onlar. "Nerde bu devlet?" diye haykırmazlardı, çünkü devletin yoksul insanların saflarında olmadığını hepsi de bilirlerdi.

***

Kendilerini sakınmazdı çocuklar, anneler sokağa çıkınca arkalarına bakınmazdı. Sevmekte ustaydı babalar fiyakada çırak. Kızlar siyah-beyaz filmlerde duygulanırdı. Mahallenin bir kösele ayakkabısı olurdu da özel günlerde sırayla giyerdi delikanlılar. Ama mahallenin kanunu her saat uygulanırdı.

***

Şarkıları vardı insanların, ülkesine yakıştırdığı şarkıcıları. Yeşilçam filmlerinde yakası açılmadık küfürler yoktu, nezaketin kralı vardı. Sadri Alışık vardı, Tarık Akan, Ediz Hun. Kürt çocuklarının gözlerindeki derinliklerde Türk çocukları yüzerdi. Mektuplara son verilirken büyüklerin ellerinden öpülürdü, küçüklerin gözlerinden.

***

"Denizden babam çıksa yerim" diyenler olurdu da kimsenin hakkını yemezlerdi. Şimdiki gibi şuh kadınları öne çıkarmak, zibidi oğlanları şöhret yapmak için değil, pamuk tarlasındaki işçiler için filmler yapılırdı. "Gerçek hikaye" neymiş görsünler. Çünkü o yıllar "paranın ne önemi var mühim olan insanlık" konulu şarkılar dillerdeydi.

***

Aşklar sokaklarda toplanmış çiçekti, tek taş yüzük veya açık çek değildi. Utlara şarkılar döşenirdi, fasıllar sevda makamında. Yoksullar haysiyette zengindi. Her meselede yürek hesabına bakılırdı. Bir şey sorulduğu zaman "biz okumadık beyim" diyen eski yılların şoför beyleri, şimdi bilmedikleri konularda ahkam kesen trollerin yanında nasıl da asildi.

***

Hey gidi yıllar hey! Bizim istediğimiz hiçbir şey olmadı. Şu paranın gözü kör olsun, onun her dediği oldu. O yüzdendir ki hiçbir şey sebepsiz yaşanmıyor.



5 ARALIK 2025 MUTLULUK TAKVİMİ



Adres sorana sıcak davran.

Restoranda yemek işini bırak.

Yaşlı insana öncelik tanı.

Hapishaneye kitap gönder.

Bildiğini okur hayat

Her zaman

Özür diliyorum

Aşktan bu gece

Bazen olmayınca

Olmaz bilirsin

İnsan aşka bile kıyar

Yeri gelince

Artık düşünme

Bazen ayrılığa bile

Gözün gibi bakılmalı

Sakın üzülme

İnsan yıkılacaksa bile

Bizim gibi yıkılmalı

Gidiyorum

Öpmeden gözlerinden

Aşkım sana emanet

Günahları ben aldım

Sen hakkını helal et

Hakkı YALÇIN



Sokaklar çetelerin ve torbacıların egemenliğine girdiyse o ülkenin yarını yoktur!



Yapay zeka!

Müzik dünyası yapay zekanın asalaklığına soyundu. Herkes istediği konuda şarkı yazılması için yapay zekaya komut veriyor, yapay zeka da daha önceden yazılmış şarkı sözlerinden bir şeyleri araklayıp, hazır yemekçilerin önüne koyuyor.

Sonra alın size şarkı enflasyonu!

Yalan değil yapay zekanın sesi, hiçbir şarkıcıda mevcut değil ama emek harcamadan üretmek gerçeğinin peşinde dolananlar sistemde fazlasıyla mevcut!

Çünkü insanların en sevdiği şey; hazıra konmak! Yapay zekayı bile parmaklarında oynatmakla elde edilen rant yakında sanat sayılacaktır!