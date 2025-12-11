SON DAKİKA
HAKKI YALÇIN

Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr

Bir adam geldi!

Eklenme Tarihi 11 Aralık 2025

Bayramlarda önce bir adam gelirdi mahalleye, bütün yoksul çocukları bir kamyonete bindirir, herkese bayramlık giysilerini aldıktan sonra mahallenin orta yerine bırakırdı. Allah aşkına! Ben böyle adamları sevdim hep. Çünkü parası var diye "büyük" sayılan adamların ne kadar küçüldüklerini çok gördüm.

***

Bir adam geldi, TFF Başkanlık koltuğuna oturdu. Daha önceki başkanların bildiği ama kılını bile kıpırdatmadığı şike ve bahis pisliğine karşı, er niyetine dik durmayı ilke edindi. Sözünü sakınmadı kimseden. Gözünü kırpmadan bedel ödemeyi göze aldı.

***

Bir adam geldi, taş atarak cam kırmadı, bütün şifreleri kırdı. Meydanda at oynatanları, bahis oynatanları, kara paracıları karşısına aldı. Her şeyden önemlisi dipten gelen okyanus dalgasına karşı boğulmayı göze aldı. Babayiğit bir adam.

***

Bir adam geldi, ateşten gömleğini giydi. Ne takım ayırdı ne birini kayırdı. Üzerine üzerine yürüdü bataklığın. Şimdi herkesin boyaları akıyor. Unutulmasın ki doğru adamlar futbolu yola sokar. Futbol sahaları kundakçıların, şikecilerin, bahisçilerin gücünü göstermesi için uygun bir mekan değildir. Adam olmak da herkesin harcı değildir.

***

Türk futbolu yıllardır aradığı adamı buldu. O adam İbrahim Hacıosmanoğlu. Unutulmasın ki tarih bu adamı yazacak. Çünkü bu adam futbolda adaleti ve asaleti savunan insanların gönlüne adını çoktan yazdırdı.

