takvim-logo

Şırdancı Mehmet olarak bilinen fenoman yayaya çarptı: Yaralı kadın acil ameliyata alındı

Muş’ta Şırdancı Mehmet olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mehmet Sur’un kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının sol kolu ve bacağı kırıldı, acil ameliyata alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
DHA
Şırdancı Mehmet olarak bilinen fenoman yayaya çarptı: Yaralı kadın acil ameliyata alındı

Muş'ta sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur'un kullandığı otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Şırdancı Mehmet olarak bilinen fenoman yayaya çarptı

YAYA ACİL AMELİYATA ALINDI

Erzurum Caddesi'nde Mehmet Sur idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sol kolu ve sol bacağının kırıldığı, acil ameliyata alındığı belirtildi. Çevredeki bir otomobil sürücüsü, cep telefonuyla kaza sonrası yaşananları görüntüledi.

Olay yeri (DHA)Olay yeri (DHA)

KIYAFETİNİN İÇİNDEN ÇIKARDIĞI ŞIRDANI YEMİŞTİ

THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Sur, mayıs ayında ise eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Mehmet Sur (DHA)Mehmet Sur (DHA)

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada polis, kazayla ilişkin soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN