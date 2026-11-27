GEÇMİŞTE hepimizi ekran başına kilitleyen mahalle dizileri vardı. Yalan yoktu, insanları aptal yerine koymak hiç yoktu. Oyuncular kıt kanaat ama onurlu yaşardı.

Sadece emekli maaşıyla yaşayan ve 15 yılı aşkın süre siroz hastalığıyla savaşan bir oyuncunun son günlerini hatırlıyorum. Bir televizyon kanalına çıkmıştı da kendisini şimdiki zamana hatırlatmaya çalışırken, yarısı yakılmış kartvizitini gösteriyordu. "Bir bölümde bile bir dizide oynasam razıyım, hiç olmazsa bir ay evimi geçindiririm." Onurlu insan çalışmaktan utanmaz kaç yaşında olursa olsun yapabileceği işi istemekten de utanmaz.

O emekçiye hayatının son günlerinde bile ekmek vermediler, çünkü paralanmış ve zalim sistem böyle emekçileri sevmez. Haram zenginlerinin metresi olana bayılır, popüler zibidinin peşine düşer. O yüzden gerçek sanatçıların yerini nasıl şöhret oldukları herkesçe bilinenler almıştır. Kimileri bir diziyle altına son model cip alır, kimileri kara para kasası züppeden çocuk yaparak okkalı nafakayla geleceğini güvenceye alır. Gerçek sanatçılara da otel odalarında tek başına ölmek baki kalır.

Bizler eski zamanların güzel insanlarıyla şimdiki kötüleri bir tutmadık. İğnesi kırık gramofon plak şöhretleriyle, şimdiki zamanın şöhretleri arasındaki farkı anlamak için küçük bir karakter tahlili yeter. "Paranın ucunu gösterin!" Saklı sandıklara sadece teselli resimlerini miras bırakanlarla çocuklarımızı yakanlar arasında sadece zaman farkı yoktur, insanlık farkı vardır. Yeşilçam'ın yaşayan oyuncularını ve hatta figüranlarını bugün ekrana çıkarıp konuştursunlar, ne kadar kibar, kültürlü ve vicdanlı oldukları da ortaya çıkar. Bir o kadar adaletli.

Gençlik yaşlarımda Cem Karaca'yı dinlerken bir gün hayattan teselli arayacağımı biliyordum. O yüzden nefret, şiddet ve şehvet piyasası şimdiki zamanın olsun, sistem onlara kurban olsun. Bizde mazinin modası geçmez. O yüzden çocukluk eşkıyalarını bile şimdiki zamanın oyuncusuna şarkıcısına yapımcısına değişmem. O eşkıyalar ne yetimin öksüzün arsasına binalar dikti, ne çocukların ocağına incir ağacı!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hazırda yara bandı bulundur.

Diş fırçalarken musluğu kapat.

Kendine kahve ısmarla.



Kalbimin tamamını

Sende bıraktım

Hüzün benim için

Biçilmiş kaftan

Aşka dair her suçu

Üstlendi kalbim

Hiç yararlanamadım

Ben şartlı aftan

Sevda kayıtlarında

Adım tutuklu

Gerekçeli karar

Fazla sevmişim

Uğrunda ölmeyi

Göze alıp da

Bırakın yakarsa

Yaksın demişim

Hakkı YALÇIN

Nostalji; mektupların ve tebrik kartlarının zarfını açık göndermektir.

Köy ekmeği!

Köy ekmeğine itibar başladı. Nedir köy ekmeği? Buğdaya sevgiyle dokunan, o ekmeğin aslında kendi ekmeği olduğunu unutmayan insanların eseridir.

Katkısızdır gramından çalınmamış, üstelik sağlıklıdır. Şehir hayatına alışan insanların köy ekmeğine ve köy yumurtasına duydukları özlem bozulan insanlığın resmidir.

Bebek mamalarında bile kansız tüccarlık hayata geçirilmişken, saflığa ve temizliğe duyulan özlemin belgesidir köy ekmeği. Ama geleneklerini kaybedenler için sadece köy ekmeği yeter mi? Peki, normal ekmeğe parası yetmeyenin köy ekmeğine parası yeter mi? O da ayrı mesele!