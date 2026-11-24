FENERBAHÇE'NİN yoluna girdiğini düşünmek gafletine kapıldığımızı gösteren bir Kocaeli maçı izledik. Bir yolculukta sihir bozulduysa, o sihri bozanların işaret edilmesi yolun devamı için gereklidir. Bir takımın kendine çelme takma alışkanlığı da kronik rahatsızlığa mahsuben el freni sayılır. O yüzden Fenerbahçe'de iki maç iyi oynayıp ayaklarına dolanmak arasındaki çelişkide kayıplar kaçınılmazdır.

Yine de umut var diyorum. Emre Belözoğlu'nun zekasına mahsuben ve eldeki yetenekli adamların gelecek maçlarda formanın içine yürek koyacağını umuyorum. Ne olursa ancak böyle olur!

Galatasaray, Samsun karşısında kazanırken ezildi. Futbol da rezildi bazı futbolcular da. Takımda olmayanı sorgulamak yerine o formayı giyenlerin ruhsuzluğuna dikkat çekmek daha anlamlı olur. Yoksa böyle bir futbolla puan kayıpları kaçınılmaz olur. Yanlışlar doğrulandığı zaman gerçeklik kazanır her zaman talihle kazanmak mümkün olmaz!

Beşiktaş'ın Konya'da kazanması eldeki özel adamların sihrini göstermesidir. Trossard bu takımın sihri. Oyunun kalitesi ne olursa olsun, sonuç her zaman onun ayaklarının ve beyninin hakimiyetinde.

Estetik goller sergisini sezon sona kadar doldurması ihtimal dahilinde. Savunması sağlam olsa Beşiktaş'ın yolunun açık olduğunu söylemek sezon sonuna mahsuben "garantili" bir mesaj olur.

Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisinin mimarı Reis. Geminin hem kulübedeki kaptanı hem tayfası olursanız galibiyetler seri hale dönüşür. Eyüp karşısında sorgulanması gereken bazı gerçekler varsa onlar da nazar boncuğu olur.

Bu ligden daha çok sular akar. Su akar yolunu bulur ama yeter ki her şeyi kitabına uyduranların ve mızmızlık edenlerin oyuncağı olmasın futbol.