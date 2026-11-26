ONLARA gerektiğinde "kader mahkumu" denir de aslında talih dağıtırken onları unutmuştur kader. Hepsinin alnında bir ömür taşınacak kimlik yarası. Ömürleri dört duvar arasına teslim. Kader mahkumlarına bir yanım yaralıdır hep. Suç tezgahının kolayca açıldığını bildiğim için belki. İnsani gözle baktığım zaman, onların başlarına gelenlerin bir gün bizlerin başına gelme ihtimalini de yok sayamıyorum. Böylesine tehlikeli bir ülkede!

Dünyayı nakde çevirenlerin, oyun içinde oyun çevirenlerin bellerinde silahla sokaklarda boy gösterdiği, suçluların masum gösterildiği bir düzende, kimin alacaklı kimin borçlu olduğunu hesaplarsak kader mahkumlarına bizler borçlu çıkabiliriz. Çünkü bu ülkede köfte çalana "hırsız" derler insanları dolandırana "mağdur!" Onuru ve namusu için suç işleyene "kader mahkumu" derler, alkollü kullandığı lüks otomobiliyle polis memurunu öldürüp sokakta fink atana "talihli züppe!"

Hata anlıktır. Çaresizliğin getirdiği hataların ödettiği bedeller, yaşanan acılardan daha karanlıktır. Şerefsiz bir kazanç için ruhunu satanların arsızca caka sattığı bir ülkede, talihsiz suçların sahipleri benim için özeldir. Uyuşturucu satanlar, kadınları öldürüp, çocuklara tecavüz edenler, yetimin öksüzün hakkını yiyenler asla "kader mahkumu" konumunda değildir.

Herkes dalının kırıldığı yaştadır, taşıdığı yaranın iziyle. Geçmişin yüreğine su serpmeyi onlardan çok kimse istemez. Kurdukları cümlelerin şimdiki zaman içinde bir anlamı olsa da filmi geriye sarmaları mümkün olamaz. Hayat keşkeler zinciri değil mi zaten!

Hasreti örmek, güneşi görmek, hele ki özlemek zordur mahpusta. Şu sıralar onlar için bir türkü yazıyorum. Gözlerimin önüne görüntülerini getiriyorum. Çünkü biliyorum ki içlerinde canı yanar tütünün. Birçoğunun kalplerinde işi yoktur kötünün. Büyüdükçe kirlenmek kaçınılmazsa, analarının ak sütünün emeklerini inkar etmek de olmaz.

Onların çoğu kendilerini nerede kaybettiğini biliyor, nerede kazanacağını da. Birçoğu sokakta fink atan gerçek suçlulardan daha masum. İşin en dramatik yanı da o gururlu mahkumlar kimseyle görüşmez. "Bir gün nasılsa görüşeceğiz" diye!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hapishanelere kitap gönder.

Her yolculuğa bir anı ekle.

Balık tut.

Sorgula.



İçimizde canı

Yanar tütünün

Zamanı geri alabilsek

Aynı hatayı

Yapmazdık elbet

Elini sıkar mıydık

Kötünün Hükümlüyüz

Ömrümüz kelepçeli

Hepimizin bekleyeni

Özleyeni var

Hükümlüyüz

Kalbimiz de kelepçeli

Hepimizin yollarını

Gözleyeni var

Hakkı YALÇIN



Kuşku duyulduğu halde talih oyunlarına tutku en büyük talihsizliktir.

Asla!

Tek göz odalarda ev halkına sinema hayatı yaşatan radyoları bugün sosyal medyaya ve televizyona değişmem. Yeşilçam filmlerindeki figüranları bugün ahlaksızlık simgesi haline gelen popüler züppelerin görüntüsüne değişmem. Camdan cama büyüyen aşklarını taşların altına bırakan mahcup delikanlıları sosyal medya mezbahalarında ağzı ve dil kan kokan insanlara mı değişeceğim?

Asla! Değişirsem ölmüşümdür.