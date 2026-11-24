yatılı okudum Burgazada'da. Annelerimiz bizleri vapura bindirir ve eğitim sisteminin eline bırakırdı. Ne para ödenirdi eğitime ne özel okul furyası vardı.Devletin asli göreviydi eğitim. Hepimiz babasız çocuklar, yaşımız küçük acılar büyük. Bir gazozu iki kişi içerken yarısını arkadaşımıza bırakmayı orada öğrendik. İki bisküvi arasına lokumu sıkıştırırken kimseyi görmezden gelmedik. Unutulmaz tebeşir kokusu, kara tahta. Öğretmenleri anne yerine koyduğumuz yıllar. Yastığımıza ninniler bırakırdı her biri. 29 harfli bir masalın içine gizlenmiş harika masallar.

Bizleri hayata hazırlarken hüznü, direnci ve her şeyden önemlisi vatanına milletine hayırlı bir evlat olmayı o aydın öğretmenler öğretti bizlere. Büyükleri saymayı, küçükleri sevmeyi.

Hala metrobüslerde kadınlara ve büyüklere yer veriyorsak, hamurumuz gerçek bir eğitimle iyi yoğrulduğu içindir. Hayatımın dönüm noktası Bahçelievler Lisesi. O yürekli ve aydın öğretmenler ne güzel şeyler öğrettiler bizlere. "Kuşlar gibi de yaşanır" dediler "böcekler gibi de." Elimize kuşların pusulasını verdiler.Şimdi kendinden olanı korumakla yükümlü anlayış, kendinden olmayanı imha etmek için çırpınırken, bizim yürekli öğretmenlerimiz bunun eğitimi vermedi. Siyasetin en hummalı döneminde, dürüstlüğün, dostluğun ve insanlığın bütün hallerini lisede öğrendik. Zor olanı ayağa kaldırma projemiz hala ayaktaysa onların ışığındandır.

Öğretmenlerimin kimilerini kaybettik, kimileri hala hayatımızın bir parçası. Şimdi siyah beyaz film gibi bakıyorlar, herkesten önce uyandıkları sabahlara. Hayatın kırbaçları onların sırtında şaklıyor.

Onurlu duruşlarından zerre kadar sapmadan! Ömürleri yakılsa da Anka Kuşu olmaktan bıkmadan!

Yaşamadan yaşlanan, fedakarlık yoklamasında herkesten önce parmak kaldıran benim güzel öğretmenlerim. Bir köşede unutulan, içindeki hayalleri bile kurutulan çilekeş öğretmenlerim.

Kendi çöllerinde yaşamaya mahkum edilirken, yılda bir kez hatırlanan vefalı öğretmenlerim. Bir gün değil yılın her günü kocaman alkışı hak eden onurlu öğretmenlerim. Gününüz kutlu olsun.

Mutluluk Takvimi

Eski öğretmenlerinin izini bul.

İş bitmeden ödeme yapma.

Kışa hazırlan.

Tuzu az kullan.

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Masumiyet duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarımda çınlar

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN

Olgun başaklar tarlalarda eğik durur ama fırtınaya karşı dirençlidir.

Bir gün mutlaka!

Ölmeden önce yapmak istediklerimi listeledim. "Bir balinanın dişlerini fırçalamak.Kamçılanan bir yarış atını jokeyin sırtına bindirmek. Balıkları kayıkla gezdirmek. Üzerinde "şerefsizler!" yazılı pastayı müzik emekçilerinin hakkını yiyen çakalların yüzüne yapıştırmak. Elon Musk ve Bill Gates gibi sapkınları görebilirsem, hala sakladığım daktilomu kafalarında kırmak!"