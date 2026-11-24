Bizleri hayata hazırlarken hüznü, direnci ve her şeyden önemlisi vatanına milletine hayırlı bir evlat olmayı o aydın öğretmenler öğretti bizlere. Büyükleri saymayı, küçükleri sevmeyi.
Şimdi kendinden olanı korumakla yükümlü anlayış, kendinden olmayanı imha etmek için çırpınırken, bizim yürekli öğretmenlerimiz bunun eğitimi vermedi. Siyasetin en hummalı döneminde, dürüstlüğün, dostluğun ve insanlığın bütün hallerini lisede öğrendik. Zor olanı ayağa kaldırma projemiz hala ayaktaysa onların ışığındandır.
Öğretmenlerimin kimilerini kaybettik, kimileri hala hayatımızın bir parçası. Şimdi siyah beyaz film gibi bakıyorlar, herkesten önce uyandıkları sabahlara. Hayatın kırbaçları onların sırtında şaklıyor.
Yaşamadan yaşlanan, fedakarlık yoklamasında herkesten önce parmak kaldıran benim güzel öğretmenlerim. Bir köşede unutulan, içindeki hayalleri bile kurutulan çilekeş öğretmenlerim.
Kendi çöllerinde yaşamaya mahkum edilirken, yılda bir kez hatırlanan vefalı öğretmenlerim. Bir gün değil yılın her günü kocaman alkışı hak eden onurlu öğretmenlerim. Gününüz kutlu olsun.
Mutluluk Takvimi
Eski öğretmenlerinin izini bul.
İş bitmeden ödeme yapma.
Kışa hazırlan.
Tuzu az kullan.
Boş bir kubbede kaldı
O eski hoş sedalar
Gözü yaşlı bir masal
Cumbalı hatıralar
Masumiyet duruyor
Yazlık sinemalarda
Elde kaldı biletler
Hala bizi hatırlayan
Birileri yaşıyorsa
Kalbimize emanetler
Gözlerinden öptük aşkı
Yolda kaldı dilekler
Kulaklarımda çınlar
O eski kırkbeşlikler
Hakkı YALÇIN
Olgun başaklar tarlalarda eğik durur ama fırtınaya karşı dirençlidir.
Bir gün mutlaka!
Ölmeden önce yapmak istediklerimi listeledim. "Bir balinanın dişlerini fırçalamak.Kamçılanan bir yarış atını jokeyin sırtına bindirmek. Balıkları kayıkla gezdirmek. Üzerinde "şerefsizler!" yazılı pastayı müzik emekçilerinin hakkını yiyen çakalların yüzüne yapıştırmak. Elon Musk ve Bill Gates gibi sapkınları görebilirsem, hala sakladığım daktilomu kafalarında kırmak!"