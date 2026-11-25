60 yıl önce bilim insanlarının iddiasına bakın."2060 yılında gelecek korkusu olmayacak. İnsanlar haftada en fazla 8 saat çalışıp, sadece sebze yiyerek sinir sistemini kontrol altında tutmayı başaracak. Terbiye sistemi de değişecek. Elektronik şifrelerle beyinlere komut gidecek, ahlaki formüller insan bünyesine otomatik olarak nakledilecek."

Bundan 12 yıl önce bilim insanlarının yaptığı başka bir araştırma sonucu; "20 yıl sonra insanlar sonsuza kadar yaşayacak." Gerekçe; "kan hücreleri robot hücrelerle değişecek." Oysa dünyada arı sayısının yüzde elli azalmasının yan etkilerinin hükmü yok sayılıyor.

Teknoloji, geçmişteki bilimin masumiyetine karşılık, kendi şeytani ortamını yarattı. Bill Gates ve Elon Musk gibi teknoloji şeytanları elindeki gücü kötüye kullanarak dünyada yapılmadık kötülük bırakmadılar.

Kendileri daha güzel yaşasın diye kundaktaki bebekleri, okuldaki çocukları bile katleden kansızları Gazze'de ve İran'da gördük. Onlar Mars'a yatırım yaparken kıyamet gününden korkuyorlar. Ben bilim insanı değilim ama iddia ediyorum;"sizler de gebereceksiniz beyler!"

Trump ve Netanyahu gibi şeytanların dünyayı savaş alanına çevirmesi de sebepsiz değil. Almanya tarihin en büyük bütçesini savunma sanayine ayırdı. Büyük bir ordu kuruyor ve silahlanıyor.

Bu demektir ki saldırıya uğrama ihtimali de büyük saldırma ihtimali de! "Hitler hortluyor" desek gülerler ama Netanyahu ve Trump da Hitler değil mi? Bütün Avrupa manzarayı izlemedi mi?Ben bilim insanı değilim ama iddia ediyorum; Gazze'deki bebeklerin kanını alnına mühür yapanları da yakacak bu dünya!

Kusura bakmayın çocuklar!

Anneleriniz yalandan dizilere melül melül bakarken, babalarınız kafasını futbol topunun içine sokarken, sizler yalnız ve sahipsiz kaldınız.Teknoloji belki başınızı döndürdü ama silahlanan bir dünyada el emeğinin ve kişisel yaratıcılığın zerre kadar hükmü olmayacak. Yapay zeka ekmeğinize kan doğrayacak. O ekmeği de bulursanız!Dünyaca ünlü yazarlar bile çıkardıkları kitabın arka kapağına "insan tarafından yazılmıştır" notunu düşüyor. Gerçek bilim insan yıllar önce haykırdı, "yapay zeka insanlığın sonudur!"

Ah çocuklar ah! Bir zamanlar arkadaşlık için dağlar yıkılırdı. Hayat bir rüyaydı da geceleri merdivenle yıldızlara çıkılırdı. Bu güzellikleri teknolojik şeytanlar da görmedi bilim insanları da. Bu da sizin kör talihiniz!

Mutluluk Takvimi

Sevgiyi en güzel sen anlat.

İmkanın varsa yoksul bir çocuğa burs ver.

Onurlu davran.

Talih dağıtırken

Bizi unutmuş kader

Hepimizin alnında

Kimlik yarası

Hasreti örmek

Güneşi görmek

Hele ki özlemek

Zordur mapusta

İçimizde canı

Yanar tütünün

Zamanı geri

Alabilseydik eğer

Elini sıkar mıydık

Zalimin ve kötünün

Hakkı YALÇIN

Bu topraklarda çıkarsız dostluğu demleyen kaç insan kaldı acaba?

Değişmem!

Gençliğimde radyoda duyduğum güzel insanların sesini, bugün ahlaksızlığın simgesi haline gelen şehvetli ve popüler soytarıların görüntülerine değişmem. Camdan cama büyüyen aşkların mektuplarını taşların altına bırakan mahalle delikanlılarını, sosyal medya mezbahalarında ağzı ve dil kan kokan insanlara mı değişeceğim? Asla! Değişirsem ölmüşümdür.