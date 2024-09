FENERBAHÇE'nin iyi top yapan rakipler karşısındaki sabrıyla, bu maçı kazanacağız duygusunun getirdiği inanç, golü geciktirebilir ama sonucu değiştirmez.

Bu takımın bindirme hızının Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğuyla kesintiye uğradığı gerçeğini yok sayamayız ama Maximin'ın bir anda hızlanan tren havası ve rakiple her türlü boğuşmaya hazır tavrı bu açığı kapatmaya yönelik.

Alanyaspor maçında kaliteli adamların olması gerektiği yerde ve zamanda işi bitirdikleri gerçeği öne çıkarken, öndeki baskıyı artıracak olan İrfan Can Kahveci'nin "sahadaki sınırlı dakikaları" bir soru işareti. En Nesyri'nin hazırlığının neden bu kadar geciktiği de merak konusu!

Not: Ligde her takımın kendi gücünü sergilemeye başladığı bir zaman diliminde, Fenerbahçe'nin özel adamların güzelliklerine ihtiyacı var.

***

Devler Ligi'nde yolundan sapan Galatasaray'ın Adana'daki enerji ve gol patlaması şaşırtıcı gelmedi.

Özürler gecikince kıymeti azalır. O yüzden Galatasaraylı futbolcuların acelesi vardı ve hem görsel hem de fiziksel bir gösteri sundular.

Not: Rakibi açık vermeye zorlamak bir sanatsa, futbolun da böyle gösterilere ihtiyacı var.

***

Topa sahip olmakla yetinen Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında pozisyon üretmekte neden zorlandığını sorgulamak gerekirse, yıldızların sönüklüğünden de bahsedebiliriz. Sivasspor'un orta alandaki rahatsız edici oyun sisteminden de. Bu ülkede maçlar sonuçları sahiplenen gerçeklerle tanımlandığı içindir ki, kazananın haklı olması her şeyin üzerini örter. Ama bazı anonsları inkar ettiremez.

Bu takımın kaliteli bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var.

***

Ligde en ilginç takımlardan biri Başakşehir. Çağdaş Atan'ın bu takıma kattığı çok şey var.

Takım yenik durumdayken bile galibiyeti çağrıştıran duruşunun bir sihri var. Futbolumuzun da böyle organik teknik adamlara ihtiyacı var.