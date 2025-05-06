HEY gidi yıllar! Nasıl da eriyip gidiyor. Sezon başında "VIP bileti" alınan şampiyonluk treni yine Fenerbahçe'yi almadan gidiyor.

Siz Sayın Mourinho! Bu ülkeye takımınızı şampiyon yapmak için geldiğinizi düşünmüştüm ama sadece para için gelmişsiniz ve gözyaşı şişelerini doldurmak için.!

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İnsanlara yukarıdan bakanların, aşağıdaki gerçeklerden haberi olmaz.

Bizler size her biçimde saygı gösterdik ama siz kimseye saygı göstermediniz. Ne ülkemize ne rakiplerinizin emeğine ne de temsil ettiğiniz değerlere.

Hiçbir sisteminiz yoktu, takımınıza futbol oynatmak yerine tribünlere oynadınız.

Başarısızlığa kılıf uydurmak için size biçilen "mızmız adam" rolünü harika oynadınız.

7 sezondur en çabuk yaşlanan Fenerbahçeli çocuklardı. Bizler Fenerbahçe sevdaları sömürülen çocukların tarafında olmayacağız da sizin ucuz mazeretlerinize alkış mı tutacağız? Tutanlar utansın!

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Beşinci yıldızın siparişini veren Galatasaray son maçlarda golleri sıralarken hak ettiklerini de alıyor.

Rakiplerinde olmayan birçok şey bu sezon Galatasaray'da olduğu için, ligde son maç oynanmadan kutlamaların yapılacağını düşünüyorum.

Galatasaray takımının Osimhen'e onur gecesi düzenlemesi gerek. Herkes soruyor, "nedir bu adamın sihri?" Yeteneğin yanında ilahi tutku. Kendisini bulunduğu yere ait hissetme duygusunun tavan yapmış hali. Her maçta şifresini değiştiren muhteşem bir doğal zeka.

Osimhen rakibin zaaflarından yararlanmıyor, kendi eserini sergiliyor. Böyle sihirli bir adamın yol arkadaşlarını inkar etmemek gerek. Cümlesine alkışlar!

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Beşiktaş'a gelince, kaybetmesine kesin gözle bakılan maçlarda ayakta durmak, en anlamlı mirasıdır Kartal'ın. Ligin tepesindeki iki takıma da harika dersler verdi. Ve bunu yapan içinden vurulmuş bir takım. Önceki yönetimin darbesinden kurtulmaya çalışan yürekli bir takım.

Kaleci Mert Günok'a parantez açmalıyım. Ligin en kaliteli kalecisi olması bir yana, bir futbolcu ancak bu kadar efendi olur. Hiçbir mevsimde duruşu değişmedi, rakiplerine karşı bakışı da hiç değişmedi.

Züppelerin, bitirimlerin el üstünde taşındığı bir ülkede Mert Günok futbolun zarafet sembolüdür.