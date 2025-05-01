HEP bir mücadele içindesin, hep bir karamsarlık var yüreğinde.

Kendini yormaktan mutlu oluyorsun da neyi aradığını kendine soruyor musun? Kayıp zannettiklerin belki de yanı başında duruyor farkında değilsin. Ufkun gittikçe daralıyor da kimlere aralıyorsun bilgi pencereni? Yaşadıkların mı değerli yaşamadıkların mı? Biliyor musun?

***

Yüzündeki gülüş birkaç saniye bile durmuyor, sadece hayat çizgilerini çoğaltıyorsun. Kaç çiçeği kokladın şimdiye kadar, kaç kuşa yem verdin hatırlamıyorsun. Belki de o yüzden menekşeler sana küskün, kuşlar camına konmuyor. Dertlerinden kurtulmak istiyorsun tamam da sen başkalarının dertlerine el uzatıyor musun? Yoksa her koyunun kendi bacağından asılması gerektiğine inananlardan mısın?

***

Asabını bozanlar oluyor, kaderine içerliyorsun. Bazen "Allah'ım canımı al da kurtulayım" diyorsun, bazen de "şunun ağzını burnunu dağıtayım" diyorsun. En son kimin gözünün yaşına baktın, kimi kaldırdın yerden? En son ne zaman sınadın merhametini? Nefretini senin gibi düşünmeyen insanların üzerine mi boca ediyorsun?

***

Eski dostların toprak altında belki. Binaların kat kat yükselişine, kötülüğün dal budak salışına ve insanların para için alçalışına ilgisiz kalamazsın. Tabiat ananın derisi yüzüldü, zihin delikleri bile kapatıldı.

Emanet aldığın dünyayı gelecek nesillere daha güzel bir şekilde teslim etmen gerektiğini eminim ki biliyorsun. Peki, ne yapıyorsun?

***

Ömrünün yelkeni yırtıldıysa rüzgardan medet umulmaz diye yelkenleri suya mı indiriyorsun?

Sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteren bir hayat olsa da alıngan kuşları boş ver, martıların gösterdiği dirence saygı gösteriyor musun?

***

Öne çıkma isteği duymuyor olabilirsin ama bu kadar geride kalmana da gerek yok. Kara bahtına çiviler çakılıyor olabilir, sana sıradan insan olarak da bakılıyor olabilir ama unutma ki zaferleri sıradan insanlar yaratır. Belki de bunu bilmiyorsun!

Zaman nasıl da tükeniyor anlatınca. Çaresizlik her zaman yoklar insanı, biliyorum ki oradan oraya savruluyorsun. Aldırma hayata tutun!

***

Her şartta başını dik tut. Unutma ki sen herhangi biri değilsin! Hayata tebessüm ederken kendini özel hisset. Kalbindeki zenginliği hatırlat kendine. Kimsenin bilmesine gerek yok, sen bilsen yeter!

MUTLULUK TAKVİMİ

Minimalist yaşama yönel.

Gemileri izle.

Yürürken içinden türkü söyle.

Bölüş!



Başka tene bulaşmış

Kirli sabahların var

Senin boyunu aşmış

Büyük günahların var



Bir leke gibi kalsın

Alnında ihanetin

Mahşere dek sürecek

Bendeki bu nefretin



Koptuğu yerde bırak

Bu masal böyle bitsin

Bir zaman her şeyimdin

Artık hiçbir şeyimsin

Hakkı YALÇIN



Kuşku duyulduğu halde talih oyunlarına tutku büyük talihsizliktir.



Ortam müsait!

Hayatın sınandığı bir zaman diliminden geçerken kötülüklerden asla vazgeçmeyenler bizim kitabımızda da yok insanlık kitabında da!

İnsanlığı kazanmak için birazcık da kaybetmeyi göze almak gerekiyor ama insanlık için ticareti ayağa düşürmenin lüzumu var! O yüzden kansız tüccarların iki dünyası var. Birincisi kendi zamlarını yapmak için bahane aradıkları ve yoksulları ezdikleri dünya. İkincisi yaptıklarını saklayıp kendilerini akladıkları dünya!

Haksız kazancın sülükleri kan emmekten vazgeçer mi? Hiç sanmıyorum, çünkü ortam çok müsait!